Армянская провокация, направленная против Шушинского Глобального медиафорума

Автор: Мюшвиг Алескерли,

член правления Совета прессы,

медиа эксперт

Главной целью Шушинского Глобального медиафорума "Новые медиа в эпоху 4-й промышленной революции" было обсуждение современных медиа-трендов. Мероприятие, состоявшееся 21-23 июля, в этом плане достигло своей цели. В рамках Форума обсуждались все вызовы, возникающие в среде цифровой трансформации. Обсуждения с участием известных медиа-организаций Азербайджана, в том числе Агентства развития медиа, Совета прессы, Совета по аудиовизуальным средствам, около 60 национальных медиа-организаций, а также 150 зарубежных медиа-организаций, 12 международных организаций и экспертов, дали успешные результаты по указанным направлениям. Были озвучены предложения по решению проблем, определены направления действий на новую эпоху.

Дополнительный колорит этому мероприятию придало выступление Президента Ильхама Алиева на Форуме и ответы, данные им на вопросы зарубежных и местных журналистов. Искреннее поведение главы государства, его аргументированные суждения, насыщенная новой информацией речь удовлетворили как местных, так и зарубежных журналистов. В дни мероприятия в нем приняли участие и представители соответствующих государственных структур, установили живой контакт с журналистами, ответили на любые вопросы, что повысило эффект мероприятия. Представителям международных организаций была предоставлена ​​возможность найти ответы на все интересующие их вопросы. Можно однозначно сказать, что Шушинский форум внес свой вклад в мировое медиапространство.

Безусловно, успешная организация мероприятия положительно повлияла на имидж нашей страны. Статьи, написанные иностранными журналистами, участвовавшими в форуме, и публикации, которые они разместили в своих аккаунтах в социальных сетях, поддерживая имя Азербайджана в повестке дня мировых СМИ в течение 3 дней. Помимо обсуждений в СМИ, в статьи и общие посты также были включены азербайджано-армянская война и акты вандализма, совершенные армянской стороной в Карабахе. Иностранные журналисты зафиксировали и поделились разрушениями, увиденными ими на дороге во время визита в Шушу.

Все это непременно вызвало обеспокоенность и серьезную тревогу среди армян. Сразу после церемонии открытия Шушинского глобального медиафорума стало ясно, что армянская сторона начала действия, направленные на срыв работы форума. 11 журналистских организаций Армении подписали совместное заявление и обратились к участникам Шушинского Глобального медиафорума. Они осудили участие иностранных журналистов в Форуме, а также осудили иностранных журналистов за то, что они не рассказывают о "реальности". В обращении армяне призвали иностранных журналистов прекратить участие в Форуме и покинуть Шушу. Или взять слово на мероприятии и поднять тему т.н. "блокады "арцаха"".

С тем же мотивом армянская сторона направила обращение в международные организации. Они призвали выступить с заявлением против форума и осудить деятельность иностранных журналистов, участвовавших в мероприятии.

Через день стало известно, что армяне рассылали письма с угрозами на электронные адреса иностранных журналистов, присутствовавших на Форуме. Написав шантажирующие сообщения, они хотели заставить людей покинуть мероприятие.

Когда все это не удалось, "армянская сеть" применила другой инструмент. Они начали распространять ложные заявления от имени представителей международных организаций, участвующих в форуме.

Например, новостной портал "news.am", являющийся одним из известных СМИ Армении, писал, что генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Балленгер, якобы участвовавший в Форуме, призвал к снятию "блокады" (которой нет - ред.) "арцаха". Утверждалось, что он потребовал от правительства Азербайджана не препятствовать посещению Карабаха журналистами.

Это совершенно неправильная, дезинформационная статья. Армяне прокомментировали пост генерального секретаря BJF в своем аккаунте в социальной сети, вырвав его из контекста. Заявление Балленгера остается в его социальных аккаунтах. Он вообще не использовал слово "арцах". Наоборот, в своем посте он отметил, что "Карабах - международно признанная территория Азербайджана". И исходя из этого пункта, он предложил Азербайджанскому государству организовать свободное передвижение журналистов в этот регион. Это обычный звонок. Мы также считаем, что визит журналистов в этот регион будет способствовать процессу реинтеграции. Но существующая в Ханкенди террористическая группировка мешает осуществлению столь благонамеренных процессов. Даже генеральный секретарь BJF в своем выступлении на Форуме предположил, что он может стать посредником в налаживании диалога между азербайджанскими и армянскими журналистами. Армянские СМИ попытались полностью адаптировать эту идею под свою позицию.

Целью всего этого было сорвать работу Шушинского Глобального медиафорума и не допустить доведения до мировой общественности актов вандализма, совершенных Арменией в Карабахе. Но этого не произошло. Форум был прекрасно организован и прошел успешно. Все цели были достигнуты.