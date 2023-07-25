Взгляд Президента Ильхама Алиева на геополитическую панораму - азербайджанский вектор китайской дипломатии

Автор: Эмин Севдималиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 20 июня дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group. Интервью главы государства было показано 22 июля на телеканале China Global Television Network.

Необходимо отметить, что интерес ведущих китайских СМИ к Президенту Ильхаму Алиеву является отражением интереса Китая к Азербайджану. И это не должно вызывать удивление. За короткий промежуток с обретения независимости, Азербайджану удалось в сжатые сроки решить большое количество внутренних и внешнеполитических проблем. Говоря о вызовах, которые пришлось преодолеть стране, важно отметить, что эти сложности были не только политическими, также существовали проблемы экономического и социального характера.

В каком-то смысле, Азербайджан повторяет путь Китая, правда не в глобальном масштабе. Пекину также пришлось решать широкий спектр вопросов, как и Баку. В этом контексте, пути Азербайджана и Китая схожи.

Но есть еще одно сходство, которое намного более важно. Как Азербайджан, так и Китай являются странами сфокусированными на будущем. И стратегии экономического развития у двух отдаленных народов весьма схожи. Обе модели построены на продвижении сотрудничества и поиске взаимовыгодных решений со своими зарубежными партнерами. В частности, это позволило Азербайджану стать основной экономической силой регионе, а Китаю создать "Китайское экономическое чудо", превратившись из бедной и аграрной страны в экономический локомотив планеты.

Однако, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в своем интервью, отметил еще один ключевой аспект:

"Что касается внешней политики, приоритетов и повестки, то я вижу много общего между политикой Китая и Азербайджана, равно как и в любом другом направлении. А относительно недавно наши отношения еще более активизировались. И, конечно же, мои встречи с Президентом Си Цзиньпином играют важную роль в определении направления и ставят очень четкие цели в плане развития", - подчеркнул глава государства.

Таким образом, становится очевидно, что у Азербайджана и Китая намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Возвращаясь к мысли о том, что Баку и Пекин являются странами, которые предпочитают фокусировать свое внимание на будущих возможностях, важно отметить уровень сотрудничества и имеющийся потенциал. В этом контексте основным направлением сотрудничества видится сотрудничество в сфере транспорта и логистики. В силу определенных процессов, проходящих в Восточной Европе, роль Баку, в качестве транспортного узла, многократно возросла. Конечно, события в Украине, ускорили эти процессы, но также это стало возможным благодаря вере в успех транспортного потенциала страны, который имелся в Азербайджане. На сегодняшний день Азербайджан является связующим звеном, которое помогает китайским товарам попасть на европейские рынки, что помогает Пекину в экономическом развитии. Глава государства подробно остановился на этом моменте в рамках беседы:

"Пятнадцать лет назад мы стали инвестировать крупные средства во внутреннюю инфраструктуру, потому что сначала нам нужно было модернизировать транспортную инфраструктуру внутри страны и в то же самое время строить мосты связи с нашими соседями. То есть мы действительно хотели стать важной транзитной страной, но одной географии для этого недостаточно. Даже инфраструктуры недостаточно. Нужно нечто большее, а именно, хорошие отношения с соседями, поскольку невозможно стать транзитной страной без сотрудничества со своими соседями. И это также было частью наших внешнеполитических приоритетов по построению прочных отношений с соседними государствами на основе общих интересов", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Еще один момент, который важно отметить в контексте двусторонних отношений - готовность помогать. Это важный аспект, который делает строительство отношений между странами более легким. Азербайджан успел зарекомендовать себя в качестве страны, которая всегда готова оказаться помощь близким странам. Также как и Китай. Президент Ильхам Алиев отметил этот факт в своей беседе в интервью с китайским журналистом:

"Когда начался COVID, у нас были большие проблемы, потому что у нас не было вакцин. И единственной страной, которая помогла нам тогда с вакцинами, был Китай. Я написал письмо Президенту Си Цзиньпину с просьбой помочь и сразу же получил на него ответ. Мы получили первую партию в миллион доз и начали вакцинацию в середине января. Так что мы были одними из первых в мире, и это благодаря его политике помощи. Как мы можем это забыть?", - сказал глава государства.

Положительный пример Китая особо важен на фоне того, что некоторые страны запасались количеством вакцин, многократно превосходящий их нужды.

Последний аспект, который хотелось бы подчеркнуть - выверенная позиция стран в вопросах территориальной целостности. Этот подход стоит рассматривать как элемент общей политической философии, направленной на верховенство международного права, что выгодно отличает Азербайджан и Китай от политических оппортунистов.

Таким образом, отношения между странами, в прошлом, развивались благодаря общим подходам в различных сферах. Учитывая амбиции и возможности стран, можно с уверенностью сказать, что потенциал для развития отношения в ряде сфер является весьма обширным. Азербайджан и Китай должны продолжать сотрудничество, как двустороннее, так и в рамках международных организаций для реализации имеющегося потенциала.

И если судить по интересу к Азербайджану, Глобальному медиа форуму, который прошел в городе Шуша, а также ко взгляду Президента Ильхама Алиева на сино-азербайджанские отношения, то можно сделать вывод, что в Пекине достигнут консенсус о важности построения доверительных и взаимовыгодных отношений с Азербайджаном. Дивиденды, которые могут получить страны от взаимного сотрудничества, являются слишком значимыми, чтобы их игнорировать и все указывает на то, что обе страны намерены продолжать курс на развитие партнерства.