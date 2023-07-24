Об угрозе FETÖ для Азербайджана и всего региона

Автор: Байрам Эльшадов

Кажется, что еще вчера террористическая организация FETÖ и ее последователи пытались захватить власть в Турции. Прошло уже много лет с той ночи, однако воспоминания и видеокадры, которые нам демонстрировали...будто все было еще вчера.

В те тяжелые дни, Турция прошла в сантиметрах от катастрофы. Если бы FETÖ удалось достичь желаемого, Турция, какой мы ее знали до той ночи, перестала бы существовать. Неизвестно какие ужасы принес бы террористический режим в Турцию, но ясно, что страна катилась бы к точке невозврата, после которой последовал бы неминуемый развал страны.

Казалось бы, прошло столько лет, и организация уже на свалке истории. Но, как оказалось, это далеко не так. Как оказалось, и в нашей стране у FETÖ есть сторонники. Их мало, и благодаря уверенным действиям правоохранительных органов вчера их стало на одного меньше. Блюстителям порядка удалось задержать Губада Ибадоглу и тем самым нанести удар местной ячейке террористов. Не будем лишний раз представлять его, скажем лишь то, что есть люди, которые готовы на все ради того, чтобы добиться большего влияния. Даже если это поставит под угрозу много миллионов людей в двух странах.

События, как и последствия, частью которых стал Ибадоглу, должны послужить уроком для тех, кто готов свою душу и свою страну ради сомнительных дивидендов. В таких случаях, без исключений, исход бывает отрицательный - тюрьма.

На современном уровне развития страны, в Азербайджане невозможно провернуть такой трюк успешно. Это не начало 90-х, когда творилось не пойми что. Сегодня Азербайджан более сильный и намного более подготовлен для противостоянию угрозам. Как внешним, так и внутренним. А если кто попытается, то его настигнет справедливое наказание.

Все как обычно. Играя в дурацкие игры выигрываешь дурацкие призы. И Ибадоглу выиграл свой заслуженный приз.