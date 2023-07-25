https://news.day.az/politics/1583892.html Премьер-министр Пакистана принял посла Азербайджана
Премьер-министр Пакистана принял посла Азербайджана
Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф принял посла Азербайджана в Исламабаде Хазара Фархадова.
Как передает Day.Az, об этом посол написал на своей странице в Twitter.
По его словам, на встрече также приняла участие исполнительный директор компании SOCAR Trading Марьям Алмасзаде.
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