Совет прессы Азербайджана призывает международное сообщество жестко отреагировать на действия Армении.

Как сообщает во вторник Day.Az, в заявлении говорится о том, что Шушинский глобальный медиафорум на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции", прошедший 21-23 июля, по широте аудитории, разнообразию тем стал значимым событием в Азербайджане, регионе Южного Кавказа и в мире в целом. В течение двух дней авторитетные СМИ, руководители журналистских организаций, эксперты подробно обсуждали актуальные вопросы медиа и информационно-коммуникационной сферы.

"К сожалению, во время проведения мероприятия, оставаясь верной своей традиции, Армения продолжила свою клеветническую кампанию против Азербайджана. Обращаясь к участникам Форума, 11 журналистских организаций этой страны проявили неуместную сентиментальность, осудили представителей иностранных медиа и призвали их покинуть Шушу. Утверждения в обращении о том, что якобы армянские жители Карабаха находится в "блокаде", и обращение к иностранным журналистам с просьбой поднять этот вопрос было не чем иным, как попыткой политизировать это важное событие и получить от него дивиденд", - говорится в заявлении.

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