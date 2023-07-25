Плачевная ситуация с нарушениями прав человека в Армении продолжает ухудшаться

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

Хельсинкская комиссия была создана в целях мониторинга и пропаганды соблюдения Хельсинкского Заключительного акта и других обязательств в странах ОБСЕ. Однако, несмотря на то, что 8 из 10 основных принципов Заключительного акта, подписанного 1 августа 1975 года в Хельсинки участниками общеевропейского совещания, были грубо нарушены Арменией, комитет не принял ни одного заявления, осуждающего эту страну.

Но Хельсинкская комиссия, которая много лет, особенно во время продолжающейся 30-летней оккупации Армении против Азербайджана, занималась поддержкой Армении, похоже, наконец-то решила пересмотреть свои взгляды в отношении Армении.

Армения в настоящее время находится на передовых позициях среди стран, где грубо и явно нарушаются права и свободы человека. Достаточно сказать, что армян, желающих реинтегрироваться в Азербайджан, клеймят как "предателей" и ставят под вопрос их дальнейшую судьбу.

В последнее время в Армении даже стали поступать предложения касательно освобождения лиц, отбывающих уголовные наказания в обмен на военную службу. Подсудимому звонят и обещают снять с него обвинения, если он добровольно пойдет служить.

Всем известно, в каком направлении Армения хочет отправлять преступников на военную службу. Официальный Ереван стремится любым способом осуществить свои незаконные действия против Азербайджана с помощью преступников.

Адвокат Арсен Мкртчян заявил, что он уже дважды сталкивался с подобными случаями, а один из его подзащитных уже присоединился к военным учениям. А самое интересное то, что, как заявил адвокат, обвинительные акты в отношении упомянутых лиц не были аннулированы. Как видно, правительство Армении всячески игнорирует любые международные конвенции, права и свободы, как внутри страны, так и за ее пределами.

Плачевная ситуация с нарушениями прав человека в Армении с каждым днем продолжает ухудшаться. Такие случаи, как незаконные аресты, применение полицией грубой силы и преследование противников власти, растут день ото дня. В недавнем отчете Хельсинкского комитета раскрыты все подробности ужасной ситуации в стране, управляемой премьер-министром Николом Пашиняном, который любит называть себя "демократическим лидером". Окончательное решение Хельсинкского комитета также можно интерпретировать как выговор Еревану.

Естественно, ситуация с правами человека, уважением к человеку в Армении всегда была на низком уровне. Это проблема не только настоящего времени. Фундамент для такой ужасной ситуации был заложен во времена бывших лидеров Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Таким образом, они использовали всю полученную власть для установления диктатуры, злоупотребляя своим положением, грабя государственный бюджет.

А "ограбление" со стороны Пашиняна носит моральный характер. В отличие от Саргсяна и Кочаряна, он не разворовывал материальные блага, а после прихода к власти завладел медиа и структурами безопасности страны. В результате, армян стали чаще бить за критику властей, а журналисты, опасавшиеся за свою карьеру, занялись прикрытием этих фактов.

Не вдаваясь в далекое прошлое - в начале февраля 2023 года контролируемые Пашиняном силы безопасности избили трех местных правозащитников, которые требовали объяснений от полиции. По словам одной из пострадавших, ей надевали на голову мешок и пинали ногами.

Не случайно в 2023 году Европейская Ассамблея юристов и представителей адвокатов выразила глубокую обеспокоенность физическим насилием и оскорблениями в отношении адвокатов и призвала к полному и беспристрастному расследованию инцидентов. Насилие и пытки в полицейских управлениях, включая насилие в отношении адвокатов, были осуждены рядом организаций гражданского общества.

Как ни странно, на сегодняшний день не было введено никаких санкций против Армении. Напротив, европейские чиновники, политики совершают туда поездки, проводят различные акции, наблюдательные миссии. Хотя власть Пашиняна позиционирует себя как "демократическое правительство", факты, отраженные в отчетах, дают основания говорить о том, что в своей практической деятельности они осуществляют управление, далекое от демократии. Международные правозащитные организации должны чутко относиться к этим бесчеловечным процессам, происходящим в Армении, поскольку ни в одной стране мира нет таких нарушений прав человека.

Эту плачевную ситуацию можно наблюдать в настоящее время и в Армении, и во Франции. Не отстает от пашинянского механизма "управления" и власть Эмманюэля Макрона. Сегодня весь мир является свидетелем расовой дискриминации и нарушения прав человека во Франции. Почему-то в последнее время эти две страны стали больше похожи друг на друга своей политикой оккупации, исламофобией, нарушением прав человека и расовой дискриминацией.