Президент Армении не может определиться, хочет он войны или нет
Мы делаем все, чтобы предотвратить новую войну, на это направлена работа всех представителей нынешнего Правительства.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом во время рабочего визита в Италию на встрече с представителями армянской общины в Риме заявил президент Армении Ваагн Хачатрян.
Как сообщили в пресс-службе президента Армении, Хачатрян выразил убеждение, что мечта о счастливой и процветающей Армении станет реальностью.
"Я сам в этом не сомневаюсь, и той же философией руководствуется все Правительство. Не хочу даже описывать, с какими препятствиями сталкивается Армения на этом пути. Те трудности, которые есть и через которые мы пытаемся пройти, завершатся успешно", - добавил он.
Президент напомнил, что в армянском обществе была такая мысль о том, что состояние "ни войны, ни мира" может продолжаться долго и Армения от этого не пострадает.
Он назвал это неправильным и политически, и с человеческой точки зрения.
"Если есть проблема с соседом, их надо решать очень быстро", - отметил Хачатрян.
Отметим, что несколько дней назад президент Армении сделал диаметрально противоположное заявление, назвав ситуацию в регионе "взрывоопасной".
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