Пашинян отмечает открытость Баку к диалогу о правах армян

Баку никогда не отказывался обсуждать за столом переговоров права и безопасность карабахских армян.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян отметил, что Армения и Азербайджан не доверяют друг другу, и что необходимо предпринять шаги для устранения этого недоверия.