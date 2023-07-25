https://news.day.az/politics/1584050.html Пашинян отмечает открытость Баку к диалогу о правах армян
Пашинян отмечает открытость Баку к диалогу о правах армян
Баку никогда не отказывался обсуждать за столом переговоров права и безопасность карабахских армян.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Пашинян отметил, что Армения и Азербайджан не доверяют друг другу, и что необходимо предпринять шаги для устранения этого недоверия.
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