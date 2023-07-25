Пашинян признал, что ему пришлось смириться с реальностью

Армения всегда признавала территориальную целостность Азербайджана, но об этом не всегда заявлялось, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции во вторник, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"В мире нет ни одной страны, которая не признала бы Карабах в составе Азербайджана. Другой вопрос, что мы осознавали эту данность или нет. Наша позиция была такова - не важно, что весь мир говорит о другом, мы должны сделать по-другому. Возможно, на каком-то этапе я тоже так действовал, но в конце концов, реальность ставит нас в конкретную ситуацию", - сказал Пашинян.