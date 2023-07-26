Время требует осмысленных действий

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Медиа-индустрия, как креативная ипостась, с каждым днем, часом, наращивает потенциал. Она необъятна,и порой пугает новичков, которые стараются найти свое место под солнцем цифрового мира. Преуспевают в нем только волевые и сообразительные претенденты, которым дано умение верно определять цели и рационально расходовать имеющийся ресурс.

Сегодня человечество живет в двух мирах - физическом и цифровом. Различий между ними много. Но информационное пространство современности, которое меняется стремительно благодаря технологическому перевооружению, условно называют одним пространством, одной страной для одного народа.

Кому-то очень импонирует такая постановка. Особенно это касается тех, для которых понятия национальной и религиозной идентичности утратили первоначальные смыслы и значения. Для определенной части пользователей даже понятие семьи перестало иметь под собой моральную нагрузку.

Но есть и другая часть сообщества, для которой привычные представления и ценности сохраняют свою значимость. Ее подвижники пускаются в плавание в необъятный океан для поиска новых смыслов ради сохранения приобретенных традиций и особенностей национальной идентичности. Никто не вправе им отказывать в реализации мечты и планов, и ключ от успеха находится в их же руках.

Завершившийся в Шуше Первый глобальный медиа-форум, став детищем Президента Азербайджана Ильхама Алиева, открыл новое большое окно возможностей для дружины отечественных журналистов, медиа-специалистов и профильных исследователей. Родилась очень важная платформа содружества и диалога, которая обещает приток в глобальную среду свежего дыхания, новых идей и подходов.

В определенном смысле Шушинскую площадку можно назвать дочерней платформой Бакинского процесса, которой путевку в жизнь дал Президент Ильхам Алиев (2009). Инициатива не только сработала, но и дала большой всплеск делу диалога и взаимопонимания на международном уровне. Если к этому приплюсовать инициативы и усилия Международного центра имени Низами Гянджеви, то и вовсе получается, что Азербайджан, будучи интеллектуальным центром большой Евразии, выступает зачинателем революционных перемен в интересах живущих поколений.

Нет сомнений, что в современных условиях первопричиной осложнений и коллизий становится утрата доверия. Ради нейтрализации ее разрушительного потенциала лидер Азербайджана предложил сообществу удобоваримую конструкцию, в рамках которой возможно не только преодоление возникших неурядиц, но и наращивание подспорья безопасности.

О каком же конструкте речь? Президент Ильхам Алиев предлагает сообществу "уважение - диалог - доверие".

Три незаменимых компонента, объединившись в целое, играют роль универсального алгоритма, столь важного для борьбы с брожением, инерцией и неопределенностью. На этой же почве рушатся зловещие фантомы и конфигурации, придумываемые теми, кто видит для себя угрозу в естественной тяге людей к интеграции и сосуществованию. Тут комментарии не нужны.

Успешно реализованные Азербайджаном энергетические, транспортно-коммуникационные проекты, объединяя людей разных культур и традиций, воссоздают уникальные условиях для межцивилизационного взаимодействия. В этом контексте налаживание новых информационных коридоров видится остро востребованным.

Сразу после появления общих интересов между странами и группами государств возникает предпосылка для создания новых платформ информационного обмена. Особенно если взять под фокус внимания массированный продукт фейк-ньюс и дезинформационного конвейера, который только наращивает производственный поток, становится очевидной одна необходимость - альтернативы программному подходу и осмысленному противодействию нет.

Давно пора переходить от слов к действиям, с выводом актуального контента на международные поля.

Шушинский медиа-форум обнажил наличие желания у представителей СМИ десятков стран выйти на новый контактный уровень, расширить горизонты взаимодействия с новыми прицелами. Участники форума всецело поддержали инициативу азербайджанского лидера, который всегда подходит к проблемам и дилеммам комплексно, действуя прицельно и грамотно.

Информационно-цифровой мир располагает запасом боеспособного пробивного контента. Он выступает в качестве ресурса энергогенерации, как для реализации политических, социально-экономических программ, так и для гуманитарной сферы. Но информационный мир сегодня в силу новых рисков и вызовов больше нуждается в гуманизации, его образ должен преображаться и воплощать в себе черты высокой человечности.

Да, это пугает тех, кто сеет страхи, неустанно занимается разобщением людей, используя идеологию отчуждения и ненависти. Но это не должно пугать тех, кто находится на светлой стороне истории и продолжает творить благие дела. В информационной сфере эта деятельность носит особый смысл.

На полях Первого Шушинского глобального медиа-форума сошлись представители разных школ и направлений. Дискуссии в силу своей неформальной сущности получились живыми и насыщенными. Стало ясно, что наличие надежной информационной поддержки в свете реализуемых программ и впредь будет иметь стратегическое значение.

Азербайджанское агентство Trend в рамках форума провело презентацию двух масштабных медиа-проектов, которые задуманы в качестве информационно-идеологических платформ, способных обеспечить реализацию мультипликативного эффекта на международной арене. По замыслу авторов, они инновативны в своей сущности и обладают возможностями для поступательного расширения собственного формата за счет потенциальных партнеров.

Прежде всего, проект Central Europe Report (www.cereport.eu), объединяющий в себе ведущие европейские информационные агентства. Это чисто европейский проект, имеющий большие перспективы развития.

Участвовавший в презентации Генеральный секретарь Альянса европейских информационных агентств (EANA) Александру Гибой сказал, что концепция платформы заключается в том, что она призвана объединить ведущих поставщиков информации из Центральной Европы.

А вторым презентованным проектом Trend в рамках Первого Шушинского глобального медиа-форума стал портал www.dhapress.com - совместно разработанный АМИ Trend и влиятельным турецким информационным агентством Demirören (DHA).

Одним из преимуществ новой инициативы можно считать появление на популярном турецком медиа-портале полноценной азербайджанской новостной ленты.

Азербайджан и Турция не просто братские страны, но и стратегические партнеры, которые объединяют усилия на самых важных направлениях деятельности. Ведение согласованной политики в отдельных сферах не первый год дает новые обнадеживающие всходы.

Подписанный "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области средств массовой информации между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой" дал такой толчок укреплению профильных связей, что сегодня впору говорить о расширении единого информационного пространства.

Формируемая совместная медиаплатформа устойчиво расширяет границы, становясь надежным оплотом в борьбе с фейк-ньюс. Новую инициативу АМИ Trend необходимо рассматривать не только в контексте двусторонних инициатив, но и в качестве заметного вклада в развитие сотрудничества в рамках Организации Тюркских Государств, а также в более глобальном спектре.

Генеральный директор DHA Джелал Коркут высказывает уверенность в том, что две страны на примере портала www.dhapress.com приобретают важную платформу, которая с помощью своего контента будет играть роль стимулятора, порождающего новую мотивацию в деле интенсификации сотрудничества. Но новый проект - это еще и большой вклад в возвышение голоса правды, которую пытаются заглушить определенные западные круги.

Доступ к www.dhapress.com возможен из любой точки мира, и в этом качестве новый портал смог проторить новые коридоры передачи и приема качественной информационной продукции. Портал обещает сделать информационный контент тюркского мира доступным для глобальной аудитории.

Политику называют учением о возможностях. В ней достигают поставленных целей те, кому дано верно интерпретировать коды трендов и тенденций, кто умеет предвосхищать надвигающееся, наконец, кто способен опережать события. В мире информации это качество играет исключительную роль.

В медиа-пространстве творчество является каждодневной миссией, потому что успехи проживают короткую жизнь. Каждый день все начинается с нуля, ибо вчерашний успех быстро девальвируется.

Агентство Trend, другие медиа-группы страны продемонстрировали на форуме неформальный интерес к инновациям и более устойчивому взаимодействию с коллегами. В этих устремлениях заложен залог результативности.

Ветер удачи неизменно дует в паруса тех, кто не позволяет обанкротить идеи здорового соперничества, ставя во главу угла истину, и ничего кроме нее. На это важное обстоятельство обратил внимание участников Первого Глобального Шушинского медиа-форума Президент Ильхам Алиев, который всегда был и остается не только большим другом, но и сподвижником журналистов.