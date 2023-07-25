В Москве состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова, сообщает во вторник Day.Az.

"Стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, в том числе процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

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