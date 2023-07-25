Армяне пошли на политический шантаж

Автор: Ибрагим Алиев

После завершения Второй Карабахской войны и установления долгожданного мира в регионе Южного Кавказа, в Баку не раз заявляли о том, что пора армянскому меньшинству, живущему в Карабахском экономическом районе Азербайджана, интегрироваться в азербайджанское общество на правах полноценных граждан нашей страны. Президент Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что права у живущих в Ханкенди армян будут равными правам других граждан Азербайджана.

Конечно, слышать подобные заявления сепаратистской хунте и реваншистам невыгодно, ведь на протяжении тридцати лет завершенного конфликта армянская пропаганда то и дела трезвонила о том, что азербайджанцы - кровожадные враги. Этот тезис был сломлен во время и по итогам 44-дневной войны, когда ВС Азербайджана наносили удары исключительно по военным объектам и не вошли в Ханкенди, когда для этого были все возможности. В Баку опасались ненужных жертв среди гражданских. А как было дело во время Первой Карабахской войны, помнят все. Напротив, именно армяне показали свою кровожадность, убивая женщин, детей и стариков.

Армяне ожидали, что Азербайджан будет мстить и ответит тем же, но увидев, что месть была лишь на поле боя, а потом Баку протягивает руку, некоторые все же стали задумываться о том, что действительно пора оставить ненависть позади. Именно такие настроения и беспокоят сепаратистов, которые забурились в Ханкенди и взяли в плен жителей города, пытаясь доказать всему миру, что Азербайджан "блокировал" их.

Под этим же соусом выдумана и пропаганда о т.н. "гуманитарном кризисе", который постоянно разоблачался самими же местными жителями, публиковавшими сотни Stories и фото в Instagram и других социальных сетях. Но окончательным гвоздем в гроб этой выдумки стало предложение Баку оказать гуманитарную помощь армянскому меньшинству, несмотря на все провокации армянской стороны.

Помимо того, что азербайджанская сторона вновь создала условия для пересечения ППП "Лачин" армянскими жителями, было предложено использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Азербайджана. Инициатива была обсуждена в Брюсселе, где состоялась очередная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Традиционно, по ее итогам, Мишель выступил с заявлением, где выразил поддержку идее Азербайджана.

"Я также отметил готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки в Карабах через Агдам. Я рассматриваю оба варианта как важные и поощряю гуманитарные поставки с обеих сторон, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей населения", - подчеркнул Президент Совета ЕС.

Увидев, что все трещит по швам, сепаратисты ужесточили свой подход, дабы их лживая пропаганда не развалилась и заявили, что отказываются от людей помощи, предлагаемой Азербайджаном, аргументируя все "опасностью". Какой? А непонятно, ибо никто вразумительного ответа не дал и не собирается давать.

Все действия преступной хунты в Ханкенди носят за собой характер очередного бестолкового шоу, целью которого является запутать международное сообщество, ввести его в заблуждение посредством лжи и сформировать неправильное мнение вокруг Карабахского экономического региона Азербайджана. К примеру, за все время своего никчемного нахождения на азербайджанских территориях, миллиардер-беглец Рубен Варданян только и бил в барабан, требуя гуманитарную помощь чуть ли не от всей планеты. А теперь, когда Азербайджан сам предложил помочь армянскому меньшинству Карабаха, то помощь вдруг оказалась не нужна. Попахивает не только отсутствием логики, но и расизмом. Впрочем, ничего другого от Варданяна и Ко ожидать и не стоило. Это истинное его лицо и ему подобных.

Тем не менее Баку настроен на транспортировку товаров в Карабах. Пути решения проблем армянских жителей Карабаха есть, но преступная хунта пытается создать любые возможные преграды, ведь обеспокоены тем, что армянское меньшинство поймет на деле, что в Баку никто не врал, когда речь шла о равных правах для всех граждан нашей страны.

Отказ армян пользоваться этой дорогой является политической спекуляцией и признаком расистского подхода. Качество продуктов питания, ввозимых из Азербайджана ничем не хуже качества продуктов, поступающих с территории Армении. Поэтому у сепаратистов нет ни одного нормального и адекватного аргумента.

Поставка продовольствия армянам, проживающим в Карабахе, через Агдам выгодна и с логистической точки зрения - она, во-первых, короче, а, во-вторых, дорожная инфраструктура Азербайджана в разы превосходит по качеству дороги Армении, на ремонт которых то и дело каждый месяц выделяются миллионы драм.

Здесь напомним слова Президента Ильхама Алиева, сказанные во время выступления на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Касаясь блокирования армянами дороги Агдам-Аскеран, глава государства подчеркнул: "Карабах -это Азербайджан? Азербайджан! Это все признают? Да, все признают. А почему тогда из другой страны должны доставляться грузы? Это нелогично. Но вместо того, чтобы принять этот жест, там ставятся бетонные блоки. Кто кого блокирует? Поэтому весь вопрос в этом".

Поэтому отказ армянской стороны от предложения, выдвинутого Азербайджаном использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона свидетельствует о том, что утверждение о якобы "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе не отражает действительности. Это также демонстрирует истинное намерение Армении использовать ситуацию в целях политического шантажа. Армения преследует цель продолжать свою незаконную деятельность на территории Азербайджана. Тут стоит отметить и попытки премьер-министра Армении манипулировать международным общественным мнением, игнорируя деятельность Международного Комитета Красного Креста в регионе, а также тот факт, что ежедневно через пункт ​​в обоих направлениях проходят десятки жителей Армении, и то, что Азербайджан выдвинул альтернативные варианты, в том числе маршрут Агдам-Ханкенди.

Абсурдно и лицемерно, что армяне, которые в течение 30 лет грубо нарушали все нормы и принципы международного права, игнорировали предупреждения международных организаций против продолжающейся агрессии в отношении Азербайджана и политики этнических чисток, четыре резолюции Совета Безопасности ООН, призывают к принятию мер против Азербайджана на международном уровне.

Самым необходимым условием обеспечения мира в регионе является прекращение попыток официальных лиц Армении вмешиваться в мероприятия по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, а также безоговорочное подтверждение Арменией словом и делом суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Армянская сторона должна, наконец, понять, что ее усилия по воспрепятствованию восстановления мира и стабильности в регионе не дадут никаких результатов. Необходимо прекратить провокационные шаги, заявления и выполнять свои международные обязательства.

Все действия лидеров карабахских сепаратистов, а также тех, кто им дает советы - нелепы, комичны. При этом, данные действия как раз вновь и окончательно доказывают, что нет никаких в Ханкенди кризисов. Принимать новые реалии придется, так же как и помощь. Потому, что нет никаких ресурсов у армянской стороны для противостояния неизбежному.