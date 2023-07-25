МИД Азербайджана призывает Красный Крест не злоупотреблять мандатом

Нельзя злоупотреблять гуманитарным мандатом Международного Комитета Красного креста.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

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