https://news.day.az/politics/1584145.html МИД Азербайджана призывает Красный Крест не злоупотреблять мандатом
МИД Азербайджана призывает Красный Крест не злоупотреблять мандатом
Нельзя злоупотреблять гуманитарным мандатом Международного Комитета Красного креста.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.
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