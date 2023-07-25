Россия заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

"Только что мы провели раздельные двусторонние переговоры. Сейчас втроем продолжим наши усилия по реализации тех задач, которые вытекают из договоренностей президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении в более широком плане относительно задач нормализации отношений между Баку и Ереваном. Мы за то, чтобы все эти трехсторонние договоренности во всей своей полноте уважались и воплощались в жизнь. Мы будем продолжать с согласия сторон наши усилия, направленные на стабилизацию обстановки. Сегодня я бы хотел предложить вам обменяться мнениями о том, где сейчас находится процесс переговоров по мирному договору. Мы готовы всячески помочь его согласованию", - сказал он.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.