Результаты уступают динамике переговорного процесса между Баку и Ереваном.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе трехсторонней встречи с главами МИД России и Армении - Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном.

"Откровенно должны сказать, что результаты несколько уступают динамике самого переговорного процесса, но, наверное, было бы неправильно говорить, что положительных результатов вообще нет. Сегодня, думаю, что также будет возможно обменяться мнениями по всему спектру вопросов, но и традиционно в таком формате мы с армянской делегацией делаем, как правило, больший фокус на обсуждение остающихся статей мирного договора", - подчеркнул он.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента США и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.