Динамика переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией достаточно высока.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе трехсторонней встречи с главами МИД России и Армении - Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном.

"Мы в последний раз в таком формате встречались чуть более двух месяцев назад. С тех пор было большое количество встреч, контактов и на уровне лидеров, вице-премьеров. Командами встречались главы МИД. По самым разным трекам постконфликтного армяно-азербайджанского урегулирования динамика переговорного процесса достаточно высока", - сказал Байрамов.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели двусторонние переговоры 27-29 июня в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и достигли взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.