Готовится ряд дополнительных документов на рассмотрение лидеров Азербайджана, России и Армении.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

"Хотим использовать сегодняшнюю встречу для решения одного из самых важных вопросов нашего региона, имею ввиду долгосрочную стабилизацию на Южном Кавказе. Убеждены, что кратчайший путь к этому - выполнение всех положений имеющихся трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении. Готовится ряд дополнительных документов на рассмотрение наших лидеров", - сказал он.

Говоря о реализации договоренностей на высшем уровне по заключению мирного договора между Баку и Ереваном, Лавров отметил, что Россия готова этому всячески содействовать, в том числе предоставить площадку для его подписания.

"Ценим, что наши азербайджанские друзья понимают необходимость обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха. Это один из центральных вопросов", - подчеркнул глава МИД РФ.

Отметим, что сегодня в Москве проводится очередной раунд переговоров между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении по проекту двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений.