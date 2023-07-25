Египет и Азербайджан связывают многолетние дружеские отношения.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал посол Египта в Азербайджане Хишам Мохамед Наги Абдель Хамид на мероприятии, посвященном Дню независимости Египта (23 июля).

"Египет и Азербайджан связывают многолетние дружеские отношения, а наши народы объединяет взаимная любовь и сходство. Египет был одной из стран, принявших независимость Азербайджана в 1991 году. В прошлом году мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между нашими правительствами", - подчеркнул посол.

По его словам, важным этапом в развитии двусторонних отношений между странами стал визит Президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси в Баку в начале года.

"Азербайджан разделяет нашу приверженность достижению экономического прогресса, социальной стабильности, мира и безопасности. Мы решительно поддерживаем усилия друг друга по достижению экономического развития и социального прогресса" - отметил посол.

Также он поздравил Азербайджан с успешным председательством в Движении неприсоединения и высоко оценил его усилия по укреплению Движения.

В заключении посол выразил надежду, что отношения между странами будут продолжать развиваться и процветать.

Отметим, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены 27 марта 1992 года. Посольство Египта в Баку функционирует с апреля 1993 года, а Посольство Азербайджана в Каире - с января 1994 года.