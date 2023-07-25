Закир Гасанов на открытии выставки IDEF-23 в Стамбуле - ФОТО
25 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в церемонии открытия 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле.
Как сообщили во вторник Day.Az в Минобороны Азербайджана, руководящий состав министерства ознакомился с вооружением, техникой и средствами военного назначения, экспонируемыми на стендах "ASELSAN", "ROKETSAN", "DEARSAN" и других компаний.
В рамках визита генерал-полковник З.Гасанов провел встречу с министром промышленности и технологий Турции Мехметом Фатихом Каджиром.
На встрече были обсуждены перспективы развития военно-технического сотрудничества, состоялся подробный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.
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