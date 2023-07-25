В Стамбуле состоялась встреча с участием Закира Гасанова, Али Нагиева и Яшара Гюлера

В рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23 в Стамбуле состоялась встреча с участием министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковника Али Нагиева и министра национальной обороны Турецкой Республики господина Яшара Гюлера, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены текущее состояние двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской и других областях, а также перспективы развития деятельности в этом направлении.

В заключение состоялось взаимное вручение подарков.