Москва планирует провести в этом году саммит лидеров Азербайджана, РФ и Армении

Планируется провести очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении в этом году.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам сегодняшней трёхсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Москве.

"Продолжим энергичную работу по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении",- сказал он.

Лавров отметил, что есть договоренность о проведении работы по возобновлению диалога по второй "дорожке" между представителями гражданского общества, экспертами-политологами.

"Также надеемся (предложили это сегодня), начать трехсторонний диалог по линии парламентариев.

Рассчитываем, что процесс переговоров продолжится.

Понимаем интерес и армянской, и азербайджанской стороны использовать посредников не только в лице Российской Федерации, но и других. Приветствуем желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану найти договоренности, кто, как и мы, работает в этом направлении. Но не должно быть попыток искусственного навязывания тех или иных договоренностей не исходя из интересов армянского и азербайджанского народов, а ради красивых заголовков в СМИ, ради геополитических и внутриполитических соображений",- сказал он.