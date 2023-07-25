Пашинян в поисках мировой стабильности: когда Армения скажет "Б"?

Автор: Акпер Гасанов

Надо отдать должное премьер-министру Армении Николу Пашиняну- он регулярно дает поводы для проведения аналогий между его очередными заявлениями и хорошо знакомыми десяткам миллионов людей фразам из советских кинофильмов. Понятное дело, что делает он это не специально, но от этого забавность аналогий не становится меньшей.

Вот, к примеру, помнят же все диалог из кинофильма "Москва слезам не верит", когда Николай, это муж Тоси, подруги главной героини, пришел в гости к Гоше, который он же Гога, он же Жора, он же Юрий. Диалог состоялся на коммунальной кухне, где Гоша, в накинутом на нижнее белье плаще, культурно распивал водку с гостем, попутно беседуя на разные темы.

"А что вообще в мире делается?", спросил Гоша. "Стабильности нет. Террористы опять захватили самолет.", ответил ему Николай. Вот такой был короткий обмен мнениями о сложной международной обстановке. Никол Пашинян свое сегодняшнее заявление сделал не на кухне коммунальной квартиры, не в плаще, но он тоже решил поговорить о том, что "стабильности в мире нет".

"Международная и геополитическая ситуация в мире остается напряженной и нестабильной", изрек Никол Воваевич, на состоявшейся сегодня пресс-конференции. Про террористов, которые захватили самолет, он ничего рассказывать не стал. Но констатировал, что миропорядок, который считался, в том числе, одним из основных факторов стабильности в нашем регионе, по сути, не существует.

"Каким будет новый мировой порядок, никто не знает. В процессе формирования нового мирового порядка влияние Армении неопределенно и не материально, а исходящие от геополитической нестабильности угрозы - видимые и реальные", констатировал он. Деликатная, замечу, была оценка Армении. В реальности же для нее все гораздо печальнее. Потому, что РА была и остается государством, самоизолировавшемся от процессов, протекающих на Южном Кавказе.

Произошло это не сегодня. Никол Пашинян тогда еще в школу ходил, когда армянские националисты начали предъявлять территориальные претензии к Азербайджану, после чего началось силовое изгнание из РА этнических азербайджанцев. Кричали тогда на площадях Еревана что-то про "миацум". Докричались до войны с нашей страной, которая тогда завершилась оккупацией 20% азербайджанских территорий.

И длилась эта оккупация почти три десятка лет. Ни один из руководителей РА не был готов добровольно пойти на справедливый мир с Азербайджаном, начав движение в этом направлении с реализации резолюций ООН, с демонстрации уважения к международному праву. Собственно, даже Никол Пашинян был не готов к этому до определенного времени.

Это ведь он орал в центре Еревана, что "Карабах-это Армения и точка". Это он спровоцировал провокацию в товузском направлении летом 2020 года. Он тогда полагался на то, что сейчас называет "фактором стабильности в нашем регионе". Проще говоря, на помощь почившей в бозе Минской группы ОБСЕ в удержании оккупированных территорий нашей страны. Надежды эти были напрасными.

Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне, восстановив справедливость, претворив в жизнь резолюции ООН, нивелировав противодействие мирового армянства и МГ ОБСЕ. Более того, даже после этой победы, видя шаловливые попытки официального Еревана совершать очередные провокации, наша страна вынуждена была осуществить еще ряд отрезвляющих мероприятий.

В итоге, их эффективность была настолько велика, что уже и Никол Пашинян вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район и анклавы. Теперь им, как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group, нужно сказать "Б" - подписать мирное соглашение.

"Думаю, что если то, что они говорят, есть то, что они действительно имеют в виду, если это не будет очередным политическим маневром, если это не будет повторением старой истории с попыткой затянуть процесс, тогда мы сможем достичь мирного соглашения и подписать его до конца года. Это действительно будет важным геополитическим фактором, который положит конец длительной конфронтации, создаст реальный мир на Кавказе, приведет к открытию всех коммуникаций", заявил глава нашего государства.

И это был четкий анализ ситуации со стороны политического деятеля мирового масштаба, который всегда знает, что, как и когда нужно делать. Думаю, Пашиняну нужно прислушаться к этим советам, чтобы в дальнейшем его рассуждения об отсутствии стабильности в регионе и в мире не звучали, как полемика между двумя героями известного советского кинофильма на коммунальной кухне.