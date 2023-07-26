В лагере карабахских сепаратистов готовится еще один "переворот"

Кажется, в лагере карабахских сепаратистов назревает новый "переворот". Сообщения армянских СМИ указывают на то, что Самвел Бабаян, считающий себя "бывшим секретарем совбеза сепаратистов", активизировал свою деятельность и встречается с местными жителями и различными группами в Карабахе, которые лояльны Араику Арутюняну.

Армянские СМИ отмечают, что "после провала попытки организовать митинг несколько месяцев назад он готовится к новой попытке захвата власти".

Суть его встреч сводится к тому, что Бабаян пытается убедить Араика и его команду в том, что его, Бабаяна, следует назначить на место Гургена Нерсисяна. Бабаян утверждает, что он сможет убедить всех - как лидеров сепаратистов, так и население - в необходимости начала прямого диалога с Азербайджаном и получения продовольственной помощи в Агдаме.

Самвел Бабаян продолжает играть на обе стороны - он отправляет сигналы Баку, надеясь привлечь внимание и получить какие-то привилегии после неизбежной интеграции, и в то же время пытается убедить лидеров сепаратистов в том, что он может "осуществить все это без лишних перебоев". Определенно интересная, но рискованная схема.