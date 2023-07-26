https://news.day.az/politics/1584317.html Захарова подчеркивает важность взаимодействия РФ и Азербайджана для обеспечения мира на Южном Кавказе
Захарова подчеркивает важность взаимодействия РФ и Азербайджана для обеспечения мира на Южном Кавказе
Прочное и тесное взаимодействие РФ и Азербайджана является одним из ключевых элементов стабильности на Южном Кавказе.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
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