МИД РФ анонсирует новые контакты между Азербайджаном и Арменией

Россия надеется, что контакты между Азербайджаном и Арменией по мирным переговорам состоятся в ближайшие месяцы.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

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