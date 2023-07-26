https://news.day.az/politics/1584318.html МИД РФ анонсирует новые контакты между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ анонсирует новые контакты между Азербайджаном и Арменией
Россия надеется, что контакты между Азербайджаном и Арменией по мирным переговорам состоятся в ближайшие месяцы.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
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