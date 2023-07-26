Захарова о деструктивном влиянии миссии ЕС в Армении на переговоры с Азербайджаном

Миссия ЕС в Армении не вносит вклад в нормализацию отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

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