https://news.day.az/politics/1584320.html Захарова о деструктивном влиянии миссии ЕС в Армении на переговоры с Азербайджаном
Захарова о деструктивном влиянии миссии ЕС в Армении на переговоры с Азербайджаном
Миссия ЕС в Армении не вносит вклад в нормализацию отношений между Баку и Ереваном.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
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