Популярный мексиканский телеканал показал репортаж о восстановительных работах в Шуше

В аналитической программе "Между границами", которая транслируется на телеканале Milenio, одном из ведущих новостных каналов Мексики, был показан репортаж о Шуше, новых реалиях, возникших в регионе после Отечественной войны.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Мексике, в репортаже, подготовленном известным экспертом и аналитиком по региону Тальей Ишджан, прибывшей в нашу страну, было отмечено, что Азербайджанская армия положила конец 30-летней армянской оккупации в 2020 году в результате 44-дневной Отечественной войны, восстановила территориальную целостность государства.

Отметив, что в настоящее время между Арменией и Азербайджаном ведутся мирные переговоры, эксперт рассказала о массовом заминировании Арменией освобожденных территорий, полном уничтожении здесь гражданской инфраструктуры, а также о широкомасштабных работах по реконструкции и восстановлению, проводимых Азербайджаном для обеспечения возвращения наших вынужденных переселенцев, изгнанных из этих районов 30 лет назад, в свои дома.

В сюжете также упоминается, что исторические и культурные памятники в городе Шуша и в целом на освобожденных от оккупации территориях за 30-летнюю оккупацию подверглись армянскому вандализму, а некоторые из них были полностью уничтожены.