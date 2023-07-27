Восстановления Минской группы не будет, несмотря на настойчивость проармянских кругов на Западе

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для урегулирования ситуации, возникшей после оккупации Арменией 20% территории Азербайджана. Однако за 28 лет своей деятельности МГ ОБСЕ не добилась никаких успехов в связи с решением армяно-азербайджанского конфликта. Азербайджан решил эту проблему самостоятельно в 2020 году в ходе 44-дневной войны. После победы руководство страны заявило, что карабахского вопроса больше не существует, и Азербайджан и Армения вступили в постконфликтный период. Однако мы видим, что Армения до сих пор не смирилась с новыми реалиями в регионе и настойчиво проводит курс на восстановление МГ ОБСЕ, формат которой был отправлен на свалку историю.

Об этом в интервью Day.Az сказал турецкий политолог, профессор факультета международных отношений Университета Сулеймана Демиреля, доктор Тимучин Кодаман.

Как подчеркнул наш собеседник, в вопросе восстановления формата Минской группы Армении оказывают поддержку определенные круги на Западе.

"Цель проармянских кругов на Западе состоит в том, чтобы заставить Азербайджан предоставить статус армянам в Карабахе и пойти на компромисс в вопросе прав", - отметил он.

По его словам, Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность не для того, чтобы возвращаться к тяжелой ситуации 1990-х годов.

"Сегодня переговоры ведутся не через какую-то группу, а напрямую между Азербайджаном и Арменией. Две страны решительно настроены в заключении мирного соглашения на основе территориальной целостности и суверенитета друг друга. В такой ситуации Минская группа была бы просто пятым колесом в телеге. В мире понимают и принимают, что восстановить Минскую группу или создать аналогичный институт уже невозможно", - резюмировал Тимучин Кодаман.

Абдул Керимханов