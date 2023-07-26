https://news.day.az/politics/1584356.html Минобороны о главном приоритете армии - подготовка молодых солдат - ФОТО
Минобороны о главном приоритете армии - подготовка молодых солдат - ФОТО
В Отдельной общевойсковой армии особое внимание уделяется подготовке молодых солдат.
Как сообщили в среду Day.Az в Министерстве обороны Азербайджанской Республики, в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 20 мая текущего года "О призыве с 1 по 30 июля 2023 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы", продолжается прием призванных в ряды армии молодых солдат.
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