https://news.day.az/politics/1584392.html Сельджук Байрактар рассказал о сотрудничестве с азербайджанскими инженерами
Сельджук Байрактар рассказал о сотрудничестве с азербайджанскими инженерами
"BAYKAR" продолжает сотрудничество с азербайджанской стороной.
Как передает Day.Az, об этом сообщил журналистам в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности "IDEF-23" в Стамбуле технический директор компании "BAYKAR" Сельджук Байрактар.
Он отметил, что азербайджанские инженеры при поддержке компании работают над разработкой интеллектуальных беспилотных систем.
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