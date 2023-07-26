Сельджук Байрактар рассказал о сотрудничестве с азербайджанскими инженерами

"BAYKAR" продолжает сотрудничество с азербайджанской стороной.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журналистам в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности "IDEF-23" в Стамбуле технический директор компании "BAYKAR" Сельджук Байрактар.

Он отметил, что азербайджанские инженеры при поддержке компании работают над разработкой интеллектуальных беспилотных систем.