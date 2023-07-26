Сеанс разоблачения МИД Армении: Роман Багдасарян - о "голоде" в Ханкенди

Автор: Акпер Гасанов

Интересно девки пляшут. Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Армении Мнацакана Сафаряна с руководителями аккредитованных в Армении дипломатических представительств и представителями международных структур. И мы бы не стали обращать никакого внимания на эту рядовую для МИД любой страны встречу, если бы не ее повестка.

Армянское внешнеполитическое ведомство решило поведать зарубежным дипломатам о "сложившейся в Нагорном Карабахе гуманитарной ситуации". Добавлю, что во встрече приняли участие также посол РА по особым поручениям Эдмон Марукян, заместитель министра труда и социальных вопросов Анна Жамакочян и первый заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян.

Провокация? Очевидная. По всем ее пунктам я еще пройдусь, но для начала считаю важным привести весь список нелепостей от МИД РА. Мнацакан Сафарян, естественно, понес ахинею о "проводимой Азербайджаном с 15 июня полной блокаде Нагорного Карабаха". После чего он детализировал свой бред рассказом о том, что якобы имеет место "прекращение гуманитарных поставок, в том числе через Международный комитет Красного Креста", которые "привели к острой нехватке продовольствия, медикаментов, топлива и других жизненно важных товаров".

Как видим, языком Сафарян метет, что метлой машет. Это, получается, "сарафанная политика" официального Еревана. То есть, политика повсеместного распространения любой чуши в расчете на то, что так в нее в конце концов поверят. И вот в рамках тех же потуг Сафаряном было подчеркнуто, что "прекращение подачи электроэнергии и газа привело к параличу социальных и медицинских служб, нарушив основные права осажденного населения".

Ну что, придется пройтись автопробегом по армянскому дипломатическому и политическому бездорожью, попунктно доказывая абсурдность речей МИД РА. Начну с напоминания о том, что за внешнюю политику армянского государства отвечает премьер-министр Никол Пашинян, директивы которого и выполняет МИД РА. А Пашинян, напомню, неоднократно признавал территориальную целостность Азербайджана.

Сделал он это в очередной раз и на вчерашней пресс-конференции. То есть, Пашинян признает Карабахский экономический район азербайджанской территорией, а в МИД РА начинают требовать от Азербайджана чего-то, в реальности не существующего. Причем, замечу отдельно, именуя Карабахский экономический район "Нагорным Карабахом". Мелко? Конечно. Но привычно для армянской стороны.

При этом мало того, что это полная девальвация слов Пашиняна со стороны армянского внешнеполитического ведомства, так это еще и попытка вмешательства во внутренние дела нашей страны. Как тут не напомнить о том, что МИД Азербайджана никогда не делал заявлений о ситуации в том или ином регионе Армении?! Но и это еще не все.

Как известно, имело место предложение Азербайджана использовать Агдамскую дорогу для доставки продовольствия и гуманитарной помощи армянам, проживающим в Карабахском экономическом районе. Прозвучало оно на встрече в Брюсселе и эту инициативу поддержал председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель. Но что мы видим в ответ? Отказ с армянской стороны.

Это ведь они, армяне Карабаха, заблокировали дорогу в Агдам бетонными плитами. Те, кто живут в условиях "экономической блокады", так себя не ведут. Но об этом, ясное дело, ничего не рассказали иностранным дипломатам в МИД РА. Там, ясное дело, ничего не рассказали еще и о том, что бывший так называемый "секретарь Совбеза" карабахских сепаратистов Самвел Бабаян призывает принять предложения правительства Азербайджана о необходимости доставки продовольственных грузов по аскеранской дороге из Агдама. Об этом сообщает армянское издание "Грапарак".

С этой целью Бабаян возобновил встречи со своими сторонниками и представителями "правительства сепаратистов". Утверждается, что он активно мобилизует своих сторонников с целью смещения с должности "госминистра" Гургена Нерсисяна. Сам Бабаян хочет занять этот пост и убедить карабахских армян принять предложение азербайджанской стороны. То есть, даже в рядах карабахских сепаратистов имеют место разброд и шатания.

Ну и последнее. Так сказать, финальный выход на сцену. Это известный армянский блогер Роман Багдасарян, известный своей близостью к Николу Пашиняну, в очень жесткой, недипломатичной манере, с указанием того, что именно кушают Рубен Варданян и Араик Арутюнян, опроверг заявления о дефиците всего необходимого в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

"Неделю назад арестовали, а потом отпустили Виталия Баласаняна. Я точно знаю, что у него было найдено 50.000 пачек сигарет гуманитарной помощи. Господа карабахцы, о каком отсутствии сигарет может идти речь? Это были сигареты, которые Виталий Баласанян вместе с руководством Карабаха продавал по 900 драм. Куда делись все эти сигареты? Ты зачем создаешь искусственные проблемы, Араик Арутюнян? Ты зачем врешь на весь мир?", - вопрошает армянский блогер.

Он утверждает, что все села Карабаха завалены продуктами. "Нет такого слова, как "голод". Это искусственное слово. Потому что два подонка - Рубен Варданян и Араик Арутюнян - должны были закупить на полученные ими из Армении миллиарды достаточное керосина и бензина, чтобы привести все необходимые продукты в Карабах. Ты что, хочешь сказать жителям Армении, что в Карабахе нет свежей картошки?! Ты хочешь сказать, что там нет тутового дошаба?! Ты кого хочешь обмануть, араик?!", - возмущается Р. Багдасарян, речь которого мы вынуждены были "причесать", избавив ее от матерных слов в адрес руководства карабахских сепаратистов. Ясное дело, что эти речи армянского блогера МИД РА не показало иностранным дипломатам. Но правда, даже примитивно скрываемая армянским внешнеполитическим ведомством, никуда не денется. Что, в конечном итоге, доказывает правоту Азербайджана.