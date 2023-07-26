Индия толкает Армению на войну с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

Зафиксировано движение автомобильной колонны от погранично-пропускного пункта Нурдуз (Иран) до Армении. По распространившимся кадрам видно, что перевозимый груз покрыт тентом, чтобы предназначение груза осталось неизвестным. Однако ясно видно, что перевозимый из Ирана в Армению груз - военного назначения и уже доставлен в иранский порт Бендер-Аббас.

Что касается отправителя груза - это Индия, с которой Армения в последнее время стремительно наращивает военно-техническое сотрудничество. Только из открытых источников в СМИ известно, что между Арменией и Индией подписан военный контракт на сумму более 400 миллионов долларов США. Достаточно и других фактов, подтверждающих, что этот груз поступает из Индии. Так, с февраля этого года между Арменией и Индией было проведено много встреч с целью военного сотрудничества, поставок оружия. Теперь, видимо, Индия активизировала свою деятельность по доставке этого оружия в Иран.

Из кадров также ясно видно, что Армения фактически начала быстро оснащаться вооружением и военной техникой. Видимо, Дели не очень серьезно восприняла предупреждения официального Баку о том, что ей следует воздержаться от шагов, которые могли бы привести к к перевооружению армянской армии и возрождению иллюзии у военно-политического руководства Армении о возможной мести.

Судя по кадрам, отражающим стремительное вооружение Армении по различным каналам, еще раз можно сделать вывод, что установка Азербайджаном погранично-пропускного пункта в начале Лачинской дороги является очень продуманным и стратегически важным решением. Это означает, что если бы у Азербайджана не было этого ныне действующего пункта пропуска, то получилось бы, что если бы оружие перевозилось из Индии через территорию Ирана в Армению, то часть этих боеприпасов, военной техники могла бы попасть в руки остатков так называемого режима в Карабахе, или же военно-политическое руководство Армении как и раньше (до создания пограничного пункта пропуска "Лачин" - как это было в то время, когда эта территория находилась под контролем миротворцев) могли продолжать оснащать так называемый режим этой военной техникой.

Но факт остается фактом: сегодня Армения даже при желании не сможет передать это оружие остаткам так называемого режима в Карабахе. Это связано с тем, что на основании своевременного решения Президента Ильхама Алиева в начале Лачинской дороги был установлен этот погранично-пропускной пункт, что не позволило карабахским сепаратистам усилиться для новых военных провокаций с целью реванша. А это значит, что "грузы" такого типа уже не смогут дойти до каких-либо сепаратистов.

Процессы дают основания полагать, что Армения вовсе не искренна в своей мирной риторике по отношению к Азербайджану. Это просто очередная армянская ложь с целью обмануть мировую общественность, вооружиться, выиграть время для новой эскалации. Но военно-политическому руководству Армении следовало бы не забывать свое разгромное поражение тремя годами ранее и подумать, какая судьба их может опять ждать. Потому что тогда Армению тоже снабжали та же Индия, Россия, Иран и другие страны. Но чем все это закончилось, известно всем. Эта военная техника теперь выставлена напоказ в Парке военных трофеев в Баку. Скорее всего, нам доведется увидеть среди этих трофеев и оружие индийского производства. Баку готов к любому сценарию, но готов ли Ереван устранить последствия подготовки к очередной эскалации?!

Нас совсем не удивляет, что поставки проходят через Иран. Несмотря на то, что клерикальный режим долгое время оставался вне международных отношений, Нью-Дели это совершенно не беспокоит. Ничего личного - просто геополитические интересы, выступающие на первый план. Режим мулл, который уже 45 лет кричит о том, что он защищает интересы мусульман мира, выступает за братские связи с Азербайджаном, давно уже побратался с Арменией. Поэтому в любом вопросе касательно Азербайджана южный сосед оказывает поддержку Армении. Как ни старается Иран вести себя как святоша, он все равно не может скрыть свой истинный лик.