Турция модернизирует азербайджанские истребители

26 июля состоялась церемония подписания контракта по проекту модернизации "Су-25" между Министерством обороны Азербайджанской Республики и турецкой компанией "TUSAŞ", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В церемонии подписания, состоявшейся в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23, принимали участие заместитель министра обороны Азербайджанской Республики Агиль Гурбанов, председатель Комитета оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн и другие официальные лица.

Основной целью заключения контракта является интеграция "умных" бомб и ракет турецкого производства в самолеты ВВС Азербайджана и выполнение работ по модернизации их авионики.

Проект, находящийся под пристальным вниманием Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, предусматривает максимальное использование внутренних и национальных возможностей, а также средств оборонной промышленности братской страны.