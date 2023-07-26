Препятствовать использованию дороги Агдам-Ханкенди - это не что иное, как шантаж

По договоренности в Брюсселе дорога Агдам-Ханкенди полностью открыта для доставки всех видов грузов.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Но препятствовать использованию дороги, эксплуатировать местных жителей в качестве заложников, организовывать имитацию доставки товаров - это не что иное, как политическая спекуляция, манипуляция и шантаж", - написал он.

Отметим, что в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля 15 июля в Брюсселе был обсужден вопрос перевозки гуманитарных грузов для армянских жителей Карабаха в направлении Барда-Агдам.