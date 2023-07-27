Армянское шоу для иностранных посольств

Автор: Ибрагим Алиев

Бесполезный и сопротивляющийся любым мирным инициативам Ереван до сих пор не может переварить существование погранперехода "Лачин", созданного Азербайджанской Республикой в целях контроля своих границ и предотвращения армянских провокаций, и решил вновь создать театральное, даже цирковое шоу на границе.

После предложения Азербайджана предоставить армянскому меньшинству в Карабахе гуманитарную помощь, армянская сторона попала в ступор ввиду того, что их лживая пропаганда начала трещать по швам. Сперва сепаратисты заявили о том, что не будут принимать никакую помощь через Агдамскую дорогу, которая намного удобнее и короче дорог из Армении, а потом Ереван внезапно собрал колонну грузовиков и совершенно не согласованно отправил их на суверенную территорию Азербайджана.

Специально к этому спектаклю были подключены и представители т.н. "наблюдательной миссии" ЕС, манипулируемой французскими провокаторами.

Сосредоточение Арменией транспортных средств у ППП "Лачин" на государственной границе непременно является политическим шоу, манипуляцией и очередной попыткой провокации, ведь Азербайджан громко заявил, что дорога Агдам-Ханкенди может быть использована для перевозки грузов в зону временной ответственности российских миротворцев.

Суть здесь не только в том, что Баку доказывает свою готовность заботиться о всех жителях страны, ведь армянскому меньшинству необходимо реинтегрироваться в азербайджанское общество, но и в том, что технические и природные показатели дороги, особенно дороги Барда-Агдам, которая стремительно восстанавливается после оккупации, позволяет доставлять грузы намного быстрее и эффективнее. То есть Азербайджан в очередной раз протягивает руку и хочет установить доверительные отношения. Армянская сторона же напрочь отказывается ради своих манипуляций, ведь доставка грузов таким образом полностью разрушит главное цирковое представление сепаратистов - "гуманитарный кризис". Больше невозможно будет вопить на весь мир, для международных организаций и посольств о том, что "Азербайджан устроил им блокаду".

Блокады, как видим нет, а автомобили проезжают без препятствий. Армяне теряют свой главный козырь, причем не из-за "политических манипуляций" Баку, а ввиду благородности. Так легко армянская пропаганда еще никогда не разваливалась по швам. Естественно, что правительство Пашиняна не могло оставить все на самотек.

Тут напомним Европейским чужакам, которые пришли наблюдать за представлением армянского цирка, что азербайджанская сторона создала все условия для пересечения ППП "Лачин" армянскими жителями.

Кроме того, инициатива использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Азербайджана получила поддержку от самого Президента Совета ЕС Шарля Мишеля, который по итогам очередной трехсторонней встречи с Президентом Ильхамом Алиевым и премьером Николом Пашиняном заявил следующее: "Я также отметил готовность Азербайджана осуществлять гуманитарные поставки в Карабах через Агдам. Я рассматриваю оба варианта как важные и поощряю гуманитарные поставки с обеих сторон, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей населения".

Игнорируя все эти аспекты, поддавшиеся на этот спектакль-провокацию иностранные наблюдатели сумели только показать уровень своего безграничного лицемерия.

Впрочем, в Баку, на всякий случай, решили пояснить всем участникам этого политшантажа то, что никто не понимает или не хочет понимать. Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем Twitter-аккаунте после встречи с участием послов стран ЕС, Турции, США и Швейцарии заявил, что Ереван занимается политическими манипуляциями и спекуляциями относительно вопроса Лачинской дороги, через которую возможно осуществлять медицинские эвакуации и снабжение.

Он напомнил, что на встрече в Брюсселе была достигнута договоренность об использовании дороги Агдам-Ханкенди для поставок, добавив, что этот вопрос также был отмечен в заявлении Международного комитета Красного Креста, а отказ Армении от использования Агдамской дороги и настаивание на использовании только Лачинской дороги и политизация этого вопроса недопустимы.

Гаджиев также справедливо подчеркнул, что марионеточные "лидеры" сепаратистов в Ханкенди держат местное население в заложниках ради собственных политических амбиций. Вместо того, чтобы демонстративно устраивать театральные сценки и свозить грузовики на погранично-пропускной пункт "Лачин", Армения должна положить конец территориальным претензиям к Азербайджану, вывести элементы своих сил из Карабахского региона Азербайджана и прекратить финансирование незаконного марионеточного режима. Важно также обеспечить разоружение всех незаконных сил в Карабахе. Международное сообщество должно послать четкий сигнал в связи с использованием дороги Агдам-Ханкенди и реинтеграцией армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество. Препятствовать использованию дороги, эксплуатировать местных жителей в качестве заложников, организовывать имитацию доставки товаров - это не что иное, как политическая спекуляция, манипуляция и шантаж.

С подобным заявлением для непонимающих выступил и Эмин Гусейнов, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район.

"Как сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджанской Республики, Армения путем скопления транспортных средств пытается совершить провокацию в целях политической манипуляции и пропаганды на пропускном пункте "Лачин" государственной границы. Азербайджанская Республика неоднократно заявляла на различных уровнях, что для перевозки товаров на территории, где временно размещаются российские миротворцы, может быть использована дорога Агдам-Ханкенди", - подчеркнул Гусейнов, вновь отметив, что в то время как технические и природные характеристики дороги, в частности, восстановление после оккупации дороги Барда-Агдам, позволяют быстрее и эффективнее поставлять товары, отказ лиц, именующих себя представителями пресловутого режима, от использования этой дороги совершенно непонятен.

Что бы там ни придумали в Ереване, направление армянской стороной автоколонн на суверенные территории Азербайджана под видом "гуманитарной помощи" и без согласования с нашей страной является посягательством на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, очередной провокацией против ППП "Лачин". Армяне просто не могут переварить существование погранперехода "Лачин", созданного в целях контроля своих границ и предотвращения провокаций армян.

Тот факт, что армянская сторона пошла на такой шаг сразу после переговоров в Москве, где в числе прочего состоялось подробное обсуждение сложившейся ситуации, показывает, что эта страна неискренна в этом процессе и, нагнетая обстановку, намерена ввести в заблуждение международное сообщество.

Провокация от 15 июня, в том числе обстрел по азербайджанским пограничникам в Лачине, контрабанда грузов, является наглядным примером того, что Армения не отказывается от своей коварной агрессивной политики. Эта выходка еще раз демонстрирует, что заявления Еревана о якобы "напряженной гуманитарной ситуации в регионе" не что иное, как намерение продолжать манипулирование и противоправные действия.

Несмотря на то, что азербайджанская сторона выдвинула ряд предложений, включая использование дороги Агдам-Ханкенди и других альтернативных маршрутов, для удовлетворения потребностей армянских жителей, которые были поддержаны Европейским союзом и Международным комитетом Красного Креста, противодействие всем предложениям, включая транспортировку грузов МККК по дорогам, предложенным Азербайджаном, воспрепятствование соответствующей гуманитарной деятельности, блокирование доступа на территорию путем установки бетонных заграждений на альтернативных дорогах, демонстрирует что заявления Армении о гуманитарной ситуации не что иное, как политический шантаж.

Помимо политизации гуманитарной деятельности, эти шаги Армении противоречат ее заявлениям о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Привлечение к вышеупомянутой провокации миссии Европейского Союза в Армении и дипломатического корпуса в качестве инструмента свидетельствует о том, что это была заранее спланированная акция.

Тем не менее Баку настроен на транспортировку товаров в Карабах. Пути решения проблем армянских жителей Карабаха есть, но преступная Армения пытается создать любые возможные преграды, ведь реваншисты обеспокоены тем, что армянское меньшинство поймет на деле, что в Баку никто не врал, когда речь шла о равных правах для всех граждан нашей страны.

Отказ армян пользоваться этой дорогой является политической спекуляцией и признаком расистского подхода. Качество продуктов питания, ввозимых из Азербайджана ничем не хуже качества продуктов, поступающих с территории Армении. Поэтому у сепаратистов и у Пашиняна нет ни одного нормального и адекватного аргумента.

Поставка продовольствия армянам, проживающим в Карабахе, через Агдам выгодна и с логистической точки зрения - она, во-первых, короче, а, во-вторых, дорожная инфраструктура Азербайджана в разы превосходит по качеству дороги Армении, на ремонт которых то и дело каждый месяц выделяются миллионы драм.

Здесь напомним слова Президента Ильхама Алиева, сказанные во время выступления на Шушинском глобальном медиа-форуме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции". Касаясь блокирования армянами дороги Агдам-Аскеран, глава государства подчеркнул: "Карабах -это Азербайджан? Азербайджан! Это все признают? Да, все признают. А почему тогда из другой страны должны доставляться грузы? Это нелогично. Но вместо того, чтобы принять этот жест, там ставятся бетонные блоки. Кто кого блокирует? Поэтому весь вопрос в этом".

Следовательно отказ армянской стороны от предложения, выдвинутого Азербайджаном использовать дорогу Агдам-Ханкенди для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона свидетельствует о том, что утверждение о якобы "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе не отражает действительности. Это также демонстрирует истинное намерение Армении использовать ситуацию в целях политического шантажа. Армения преследует цель продолжать свою незаконную деятельность на территории Азербайджана. Тут стоит отметить и попытки премьер-министра Армении манипулировать международным общественным мнением, игнорируя деятельность Международного Комитета Красного Креста в регионе, а также тот факт, что ежедневно через пункт ​​в обоих направлениях проходят десятки жителей Армении, и то, что Азербайджан выдвинул альтернативные варианты, в том числе маршрут Агдам-Ханкенди.

Абсурдно и лицемерно, что армяне, которые в течение 30 лет грубо нарушали все нормы и принципы международного права, игнорировали предупреждения международных организаций против продолжающейся агрессии в отношении Азербайджана и политики этнических чисток, четыре резолюции Совета Безопасности ООН, призывают к принятию мер против Азербайджана на международном уровне.

Самым необходимым условием обеспечения мира в регионе является прекращение попыток официальных лиц Армении вмешиваться в мероприятия по реинтеграции армян, проживающих на суверенных территориях Азербайджана, а также безоговорочное подтверждение Арменией словом и делом суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Армянская сторона должна, наконец, понять, что ее усилия по воспрепятствованию восстановления мира и стабильности в регионе не дадут никаких результатов. Все эти действия - нелепы, комичны. Принимать новые реалии придется, так же как и помощь. Потому, что нет никаких ресурсов у армянской стороны для противостояния неизбежному. Очередное шоу Армении и ее покровителей обречено на провал.