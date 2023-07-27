Азербайджан поможет Турции в создании истребителя Kaan

Турция и Азербайджан договорились о сотрудничестве в рамках проекта создания турецкого истребителя пятого поколения Kaan.

Эта договоренность будет официально оформлена двусторонним соглашением, которое планируется подписать в рамках проходящей в Стамбуле международной выставки оборонной промышленности (IDEF-2023), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на телеканал TRT.

Газета Yeni Shafaq в этой связи отмечает, что участие Баку в проекте следует рассматривать в качестве важного шага в модернизации ВВС Азербайджана, оснащенных российскими самолетами Миг-29.

По данным портала Defence Turk, специализирующегося на тематике ВПК, в проекте создания турецкого истребителя также может принять участие Украина.

Истребитель пятого поколения Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы "Национальный боевой самолет". Планируется, что первый полет он совершит в текущем году, а в 2028 году начнется его серийное производство. Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит состоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

Ранее мы писали о том, что турецкий боевой самолет KAAN сможет летать с турецким двигателем в 2028 году.