Отправка Индией оружия в Армению через Иран представляет серьезную угрозу для Южного Кавказа – Сахиль Керимли - ВИДЕО
Если Армения, полагаясь на оружие, купленное в Индии или других странах, попытается в очередной раз устроить провокацию, на этот раз ее ждут еще большие трагедии. Это реальность. Силы, вооружающие Армению, просто толкают эту страну в пропасть.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на AzTV Xəbər заявил заместитель директора АМИ Trend, политический обозреватель Сахиль Керимли.
Он отметил, что использование Индией территории Ирана для отправки оружия и боеприпасов в Армению может привести к созданию в регионе новой зоны боевых действий.
"Этот шаг является серьезным ударом по миру и безопасности на Южном Кавказе. Особенно прискорбно, что соседний Иран рвется вооружить Армению", - подчеркнул Керимли.
Он также заметил, что Иран продолжает политику враждебности по отношению к Азербайджану, разрешая переброску оружия со своей территории в Армению.
"Еще во время 44-дневной Отечественной войны некоторые страны направляли в Армению военную технику и вооружение, но это ни к чему не привело. Азербайджанская армия преподала урок Армении. Нет сомнений, что и на этот раз будет то же самое", - добавил Керимли.
Day.Az представляет вниманию читателей полный выпуск передачи.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре