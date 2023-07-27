Али Ахмедовым принял участие в Международном экономическом форуме в Кыргызстане

27 июля в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики состоялся 7-й Международный экономический форум "Иссык-Куль 2023".

Как сообщили Day.Az в Кабмине, в форуме приняла участие делегация Азербайджанской Республики во главе с заместителем премьер-министра Али Ахмедовым.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров поприветствовал А.Ахмедова и других участников форума.

Выступив на форуме, А.Ахмедов подчеркнул, что Азербайджан проводит стратегический курс, нацеленный на обеспечение сотрудничества, мира и диалога в региональном и глобальном масштабе.

Отмечено, что, находясь на перекрёстке между Европой и Азией, Азербайджан вместе с партнерами по региону участвует в целом комплексе инициатив и проектов, направленных на развитие транспортных коммуникаций, наращивание региональной и континентальной торговли.

Азербайджан является важным звеном целого ряда проектов, таких как международные транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и др.

Отмечена возрастающая актуальность транспортно-транзитных коридоров, проходящих через Южный Кавказ и Среднюю Азию.

"Мы наблюдаем ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана по различным маршрутам. По итогам 2022 года прирост составил 75%. Ожидаем стремительного роста грузоперевозок через территорию нашей страны", - сказал А.Ахмедов.

Участники форума были проинформированы о продолжающихся работах по расширению мощностей Бакинского международного морского торгового порта и строительству Лачинского аэропорта, который станет девятым международным аэропортом в Азербайджане и третьим на освобожденных от оккупации территориях.

Все эти меры способствуют значительному увеличению транзитного потенциала Азербайджана, что позволит эффективно решить проблему, связанную с нарастающими объемами перевозок и обеспечить бесперебойную работу международных транспортных коридоров.

Отмечено, что стратегия Азербайджана по восстановлению Великого Шелкового пути и развитию Среднего коридора в высокой степени совместима с концепцией Китая по реализации проекта "Один пояс, один путь". До внимания участников форума доведено, что Азербайджан одним из первых поддержал китайскую инициативу.

Заместитель премьер-министра также рассказал о важной роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. В этом контексте отмечен ценный вклад Южного газового коридора, соединяющего Каспийский регион с Европой, в систему глобальной энергетической безопасности.

Подчеркнув, что наряду с природным газом, Азербайджан располагает значительным потенциалом для развития альтернативной энергетики, А.Ахмедов сказал, что главой государства перед Правительством поставлена задача к 2030 году довести долю возобновляемых источников энергии в энергетической системе страны до 30%. На этом направлении уже реализуется ряд крупных проектов совместно с ведущими компаниями мира.

Заместитель премьер-министра также поздравил Кыргызстан с успехами в сфере социально-экономического развития.

Отмечено, что в Кыргызстане эффективно реализуются важные государственные программы, улучшается благосостояние народа, растет инвестиционная привлекательность страны.