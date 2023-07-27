Лучший гарант безопасности армянских жителей Карабаха — это Президент Ильхам Алиев

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем передачи стал директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко.

Как сказал Коротченко, лучший гарант безопасности армянских жителей Карабаха - это Президент Азербайджана Ильхам Алиев, человек, который отвечает за свои слова, у которого есть международный авторитет.

"Азербайджан - это не просто одна из многих стран, это государство, которое победило во второй Карабахской войне, который возглавляет Движение неприсоединения и за годы председательства Азербайджана в ДП эта организация вышла на абсолютно новые рубежи. Азербайджан - это гарант энергобезопасности ЕС и наконец, это страна, которая устремлена в будущее. Безусловно, если Президент Азербайджана Ильхам Алиев с его опытом, с его интеллектом, с его стратегическим целеполаганием говорит, что будет так, значит это будет именно так. Конечно, Баку никого не допустит к этой проблеме", - сказа он.

Коротченко отметил, что Карабахский экономический район является неотъемлемой частью Азербайджана, и как неоднократно говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Баку рассматривает проживающих компактно в Карабахе армян как граждан Азербайджана.

"В целом, подход Азербайджана отличается не только прагматизмом, но и гуманизмом, и одновременно стремлением сделать все, чтобы эти страницы кровавой истории, которая длилась 30 лет, были перевернуты. Азербайджан победил во второй Карабахской войне, разгромив и принудив Армению к капитуляции. И дальше Азербайджан повел себя очень благородно. Он протянул руку и сказал, что во-первых он хочет подписать с Арменией мирный договор на основе пяти базовых принципов, которые предложил Президент Ильхам Алиев для того, чтобы межгосударственные отношения базировались уже на новых реалиях, в соответствии с которыми две страны - Азербайджан и Армения - четко возьмут на себя обязательства. И после того, как пройдет делимитация и демаркация государственной границы, все вопросы будут решены. Баку четко выразился, что вопреки инсинуациям об "этнических чистках" и "геноциде", готов провести мирную интеграцию армянских жителей Карабаха. Более того, Баку назначил специального уполномоченного, который встречался с армянскими представителями и сказал, что Азербайджан готов к обсуждению вопросов. После этого был сделан новый шаг, когда представителей армянских жителей Карабаха пригласили в Баку для того, чтобы уже начинать конкретные переговоры о мирной интеграции", - подчеркнул он.

Коротченко считает, что должна быть разработана детальная "дорожная карта" интеграции армянских жителей Карабаха.

"В осуществлении реинтеграции и установлении мира базовым принципом является полный вывод армянских вооруженных формирований с территории Карабаха, их разоружение", - добавил он.

Касаясь вопроса отказа армянской стороны использовать дорогу Агдам-Ханкенди для гуманитарных грузов, Коротченко подчеркнул, что это как раз и есть геноцид армян, который устраивает "руководство" сепаратистов в Ханкенди.

"Вот он, в чистом виде геноцид армян, который устраивают сами армяне в отношении своих соплеменников. Я более чем уверен, что все эти видеокадры с утверждениями о якобы существования "голода" в этом регионе являются ничем иным как постановкой. Все мы прекрасно знаем, как все это делается. Есть же вариант поставки любых товаров, оборудования и продовольствия через Агдам. Но они сознательно на это не идут, потому что это путь к реинтеграции. Реинтеграция в азербайджанское общество - это путь армянских жителей Карабаха в светлое будущее", - подчеркнул он.

Представляем вниманию читателей полный выпуск передачи.