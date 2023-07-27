Азербайджанские пограничники обеспечили безопасный переход армянским жителям Карабаха через ППП "Лачин"

В очередной раз созданы условия для свободного перехода жителей Карабаха армянского происхождения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК) через погранично-пропускной пункт "Лачин", действующий на азербайджано-армянской границе на реке Хакари.

Как сообщает в четверг Day.Az, 7 транспортным средствам и 34 жителям Карабаха, следовавшим из Ханкенди в направлении Горуса, после проверки на пункте пропуска в соответствии с правилами был обеспечен проезд в Армению. Из них 11 человек были членами Международного Комитета Красного Креста, 12 - лицами, нуждающимися в медицинской помощи, и 10 - членами сопровождающих их семей, 1 - представитель медицинского персонала.

Это еще раз доказывает, что никаких препятствий со стороны Азербайджана в пункте пропуска через государственную границу нет. Заявления и действия Армении в отношении границы носят чисто провокационный характер.

Отметим, что армянская сторона неоднократно выдвигала ложные обвинения о якобы "возникновении гуманитарного кризиса" в регионе, "оказывающего влияние" на армянских жителей Карабаха, в частности после провокаций, приведших к тяжелому ранению азербайджанского военного на ППП "Лачин" и закрытию пункта пропуска по решению официального Баку. Тем не менее происходящие в регионе события демонстрируют, что дорога открыта для гуманитарных целей, вопреки тому, что утверждают некоторые круги.