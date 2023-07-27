Община Западного Азербайджана доносит правду до ЕС

Община Западного Азербайджана прокомментировала ситуацию, сложившуюся в результате того, что незаконный режим в Ханкенди препятствовал доставке грузов из других регионов Азербайджана армянским жителям, проживающим в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении общины.

"Мы - Община Западного Азербайджана, внимательно следим за ситуацией, возникшей в результате того, что незаконный режим в Ханкенди препятствует доставке грузов из других регионов Азербайджана армянским жителям, проживающим в Карабахском регионе Азербайджана.

Как организация, объединяющая изгнанных из Армении азербайджанцев и отстаивающая их права, Община Западного Азербайджана приветствует усилия правительства Азербайджана по реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Демонстрируя инклюзивное и толерантное общество, Азербайджан подает положительный пример для примирения и восстановления прав азербайджанцев, изгнанных из Армении. Есть надежда, что Армения примет во внимание этот пример и предпримет шаги в направлении понимания, диалога и безопасной репатриации азербайджанцев, насильно изгнанных из своих родных мест в Армении, восстановления многонационального общества в этой стране.

К сожалению, Армения не предприняла аналогичных ответных шагов на эти доброжелательные меры Азербайджана. Армения не только решительно препятствует возвращению изгнанных с ее территории азербайджанцев, но и продолжает наращивать напряженность, активно поощряя сепаратизм среди армян, проживающих в Азербайджане. Действия Армении, в том числе удержание незаконных воинских формирований в Карабахском регионе Азербайджана и финансовая поддержка незаконного режима в Ханкенди лишь усугубляют ситуацию и подрывают региональную стабильность. Эти действия демонстрируют явное неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а также к фундаментальным правам азербайджанцев, изгнанных из Армении.

В частности, Община Западного Азербайджана выражает серьезную обеспокоенность попытками Армении и незаконного режима в Ханкенди создать искусственный гуманитарный кризис, блокируя поставки проживающим в Карабахе армянским жителям из других регионов Азербайджана и требуя эксклюзивных маршрутов поставок в Ханкенди без какого-либо пограничного или таможенного контроля.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает эту манипулятивную тактику, препятствующую мирному процессу, а также злоупотребление реальными потребностями жителей в политических целях.

Кроме того, мы выражаем глубокое сожаление и решительное недовольство в связи с невмешательством Европейского союза в этот вопрос. Присутствие миссии ЕС вместе с конвоем, пытающимся войти в Азербайджан без согласия правительства Азербайджана, подрывает принципы суверенитета и территориальной целостности и передает Армении ложный сигнал.

Хотим напомнить, что в мандат миссии ЕС в Армении не входит участие в действиях Армении, направленных на нарушение суверенитета Азербайджана. Мандат миссии, размещенной на территориях, некогда населенных азербайджанцами, заключается в оценке влияния конфликта на азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, поддержке мер доверия, позволяющих им безопасно и достойно вернуться в свои дома. Если ЕС действительно защищает права человека, то он должен поддержать наше право на возвращение вместо того, чтобы присоединяться к тактике шантажа Армении.

Мы требуем от правительства Армении немедленно прекратить агрессию против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Армения должна положить конец своей злонамеренной деятельности, направленной на предотвращение реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана. Мы также повторяем наш призыв к правительству Армении уважать права человека, способствовать нашему безопасному и достойному возвращению и вести с этой целью диалог", - говорится в заявлении.