Баррели ошибок в заявлении Жозепа Борреля

Автор: Акпер Гасанов

Сказать, что это было поражающее своей нечестностью, нелогичностью, отказом от норм международного права заявление, ничего не сказать. Тем не менее, мы именно это услышали от верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Он заявил, что Евросоюз призывает власти Азербайджана открыть Лачинский коридор.

"ЕС глубоко обеспокоен серьезной гуманитарной ситуацией, затрагивающей население бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Движение по Лачинскому коридору затруднено уже более семи месяцев, несмотря на решение Международного суда вновь открыть его", - говорится в заявлении Жозепа Борреля. И это было еще не все.

Боррель отмечает тот факт, что основных продуктов питания и медикаментов не хватает или они уже закончились, что имеет тяжелые последствия для местного населения, и подчеркивает, что власти Азербайджана обязаны в ближайшее время гарантировать безопасное и свободное движение по Лачинскому коридору и предотвратить дальнейшее углубление кризиса.

"Мы приняли к сведению готовность властей Азербайджана поставлять продовольствие и через город Агдам. Однако это не следует рассматривать как альтернативу возобновлению работы Лачинского коридора", - утверждает он. И практически каждое озвученное им предложение является неправдой, манипуляцией или следствием недостаточного количества информации о сути вопроса, который он взялся освещать.

Начну с того, что Ж.Боррель по сути пытается дезавуировать заявление председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, сделанное по итогам состоявшейся в Брюсселе последней встречи руководителей Азербайджана и Армении, согласно которому дорога Агдам-Ханкенди рассматривалась как способ оказания гуманитарной помощи армянам Карабахского района Азербайджана.

Кроме того, Ж.Боррель явно не в курсе того, что даже армянские блогеры, в частности Роман Багдасарян, с фактами на руках доказывает, что "гуманитарная катастрофа" - это миф, придуманный карабахскими сепаратистами во главе с Араиком Арутюняном. Р. Багдасарян подробно указал на то, сколько всего было отправлено в Ханкенди из РА, но все это разворовано карабахской хунтой.

В целом, армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, возмущены сепаратистскими "властями". "В Ереване 1 кг хороших абрикосов продают за 350 драмов (0,91$/1,54₼). Я хочу задать такой вопрос: почему цена 1 кг абрикосов в "арцахе" "официально" установлена в размере 900 драмов (2,33$/3,96₼), а продают населению за 3 000 (7,76$/13,19₼)? Араик Арутюнян, ответь мне, за сколько ты покупаешь у сельчан абрикосы? По данным достоверных источников, ты покупаешь оптом за 200-250 (0,52-0,65$) драмов. Почему ты обманываешь?", - говорит на видео армянка, проживающая в Карабахском экономическом районе нашей страны.

Но все это, как минимум, не учел Ж.Боррель. Кроме того, он ошибочно трактует решение Международного суда. В реальности, там не употребляется слово "блокада". Не употребляется оно и в решении Европейского суда по правам человека. Ни в одном из этих решений ничего не говорится о свободе передвижения, в том понимании этого словосочетания, которое используют в Армении, в рядах карабахских сепаратистов. Они, явно пускаясь в примитивные манипуляции, имеют в виду свободу передвижения из одного государства в другое. То есть из Армении в Азербайджан. Это невозможно. Это международно-правовой нонсенс.

Странно, что Ж. Боррель не в курсе этого. Вряд ли он не знает, что после того, как Азербайджан установил пропускной пограничный пункт "Лачин", армянская сторона повторно обратилась в международные судебные инстанции, требуя признать действия нашей стороны незаконными. Но Международный суд отклонил требование армянской стороны. И это было справедливо. Ибо, суверенным правом каждого государства является установка ППП на своей границе.

В этой связи вынужден напомнить, что Ж.Боррель - испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии. Так вот Испания признает территориальную целостность Азербайджана. В том числе и потому, что там прекрасно знают опасности потакания сепаратизму. Мы помним, как жестко официальный Мадрид подавлял требования Каталонии о независимости.

Помним мы и другое. "Украина борется за свою территориальную целостность. И мы поддерживаем территориальную целостность государств и Устав ООН. Устав Организации Объединенных Наций опирается на территориальную целостность всех государств в пределах их международно признанных границ. Это то, что является краеугольным камнем нашего международного порядка, основанного на правилах. И самым главным правилом является мирное разрешение конфликтов, уважение суверенитета государств и соблюдение их территориальной целостности", - заявил Ж.Боррель 23 февраля текущего года в интервью изданию "Настоящее время".

Видеть, как прямо сейчас, совершенно открыто, он же пытается игнорировать фактор территориальной целостности Азербайджана при оценке вопроса, который верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности взялся комментировать, удивительно. Даже с учетом того, что с 2004 по 2007 год Ж.Боррель возглавлял Европарламент, который всегда отличался и отличается нескрываемым проармянским и антиазербайджанским настроем.