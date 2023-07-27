Армянка, картошечка и сочный бургер со свечкой - рецепт разрушения армянской пропаганды - ВИДЕО
Разоблачена еще одна ложь сепаратистов в Карабахе, которые пытаются показать себя слабыми всему миру, обмануть международную общественность ложной информацией.
Как сообщает в четверг Day.Az, судя по распространившимся кадрам, сепаратисты вообще не переживают "гуманитарного кризиса", и уж тем более, не голодают.
Вдобавок к этому, вот уже несколько дней армянские блогеры заявляют, что в Ханкенди нет недостатка в еде и других необходимых средствах. Проводящиеся в Ханкенди собрания и мероприятия также подтверждают это.
Отметим, что остатки сепаратистского режима в Карабахе во главе с властями Армении уже давно различными способами пытаются убедить мировую общественность, международные организации в том, что якобы Азербайджан, установив пограничный пункт пропуска на Лачинской дороге, взял в блокаду проживающих в Карабахе армянских жителей, создал для них гуманитарный кризис, якобы армяне сталкиваются с нехваткой продовольствия. Но по бесчисленным распространяемым из Ханкенди видеокадрам видно, что все эти утверждения - наглая ложь, не отражающая правду, и не что иное, как очередная клеветническая кампания так называемого режима и армянских властей.
Ранее мы писали о том, что армянский блогер разоблачил ложь Варданяна и Арутюняна о "голоде".
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