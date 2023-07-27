МИД Азербайджана информирует дипкорпус об армянской лжи

Сегодня в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики заместителем министра Аразом Азимовым был проведен брифинг для дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве, в ходе брифинга участники были проинформированы о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.