https://news.day.az/politics/1584738.html МИД Азербайджана информирует дипкорпус об армянской лжи - ФОТО
МИД Азербайджана информирует дипкорпус об армянской лжи - ФОТО
Сегодня в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики заместителем министра Аразом Азимовым был проведен брифинг для дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане.
Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве, в ходе брифинга участники были проинформированы о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.
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