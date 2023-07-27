Армянское руководство должно прекратить дезинформацию относительно Лачинской дороги

Вместо того, чтобы играть словами, политическое руководство Армении должно положить конец манипуляционным, дезинформационным, лжеинформационным играм и пропагандистской кампании, направленной на обман международного сообщества касательно Лачинской дороги.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ответ на публикацию председателя парламента Армении Алена Симоняна о якобы "блокаде" армянских жителей Карабаха.

"Дорога Агдам-Ханкенди открыта и работает!", - говорится в публикации Гаджиева.

Отметим, что в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля 15 июля в Брюсселе был обсужден вопрос перевозки гуманитарных грузов для армянских жителей Карабаха в направлении Барда-Агдам.