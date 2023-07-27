В парламенты зарубежных стран направлено обращение по поводу манипуляций Армении

27 июля руководители рабочих групп Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по межпарламентским связям направили обращение в парламенты зарубежных стран, передает Day.Az.

В обращении указано, что появившаяся в последнее время информация о якобы нехватке продовольствия и медикаментов у армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, является политической манипуляцией, направленной на введение в заблуждение международного сообщества и против территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики. Отмечается, что закрытие сепаратистами предложенной Азербайджаном дороги Агдам-Ханкенди для перевозки гуманитарных грузов в город Ханкенди и окрестные села свидетельствует об истинных намерениях сил, начавших эту кампанию. Целью всего этого является предотвращение реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество или максимальное затягивание этого процесса.

В обращении подчеркивается, что руководство Армении неоднократно заявляло, что признает Карабах территорией Азербайджана, поэтому нет необходимости привозить этническим армянам продукты питания и другие продукты из Армении. Что касается ситуации с Лачинской дорогой, то эта дорога также является частью суверенной территории Азербайджана, и поэтому Азербайджан установил на своей территории пограничный переход для использования его своими гражданами. Было отмечено, что это право Азербайджана было также указано в последнем решении Международного суда. Причиной ограничивания использования Лачинской дороги, стала именно Армения, которая не переварив это, открывала огонь по азербайджанскому пограничнику, совершила провокацию в отношении государственного флага Азербайджана и продолжала злоупотреблять Лачинской дорогой. Если армянская сторона действительно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, то она не должна возражать против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди и не должна препятствовать процессу реинтеграции.

В конце обращения отмечается, что международное сообщество должно ответственно подходить к этим вопросам, не поддаваться на манипуляции армянской стороны и объяснить Армении необходимость проявления приверженности к конструктивному диалогу.