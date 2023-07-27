Олимпийский кризис - Франция на пути к неудаче из-за растущих рисков

Автор: Эмин Севдималиев

Францию продолжает лихорадить уже много месяцев. Сложная экономическая ситуация, заметный невооруженным взглядом социальный раскол в обществе, приправленный сомнительными решениями политических элит страны сделал страну менее безопасной, по сравнению с более лучшими временами.

До летней Олимпиады во Франции остается все меньше времени и вопрос гарантий безопасности остается ключевой проблемой, которую французское правительство не в состоянии решить, судя по имеющимся трендам и тенденциям. И это является крупной проблемой как для принимающей стороны, так и для гостей, которые решат посетить Францию.

Последние события показывают, что французские блюстители порядка не способны выполнять свою миссию. Любой протест по социально важному или экономическому вопросу перерастает в масштабный погром, который приносит значительные разрушения бизнесу и потери для жителей страны.

Протесты - самый значимый фактор риска

Учитывая события последних месяцев, полагаем, что такая оценка не смутит читателей. За последние полгода Францию сотрясли крупнейшие протесты связанные с двумя фундаментальными событиями, которые отражают глубокий кризис французского общества -простесты из-за пенсионной реформы и демонстрации, спусковым механизмом для которых явился трагический инцидент, в результате которого сотрудник полиции застрелил 17-летнего подростка с северо-африканскими корнями во время рутинной транспортной проверки.

Можно много писать о том, что служило мотивирующим фактором, который позволил демонстрантрам сохранять согласованность, однако это не является целью данной работы. В контексте вопроса Олимпиады более важен другой вопрос - какова вероятность повторения разрушительных протестов и как отреагируют правоохранительные органы в гипотетическом случае вспышки протестных настроений?

Что касается первого вопроса - такая вероятность присутствует, так как фундаментальные проблемы, включая социальное, экономическое недовольство не были искоренены. Также как и случаи расизма в отношении французов, предстваляющих северо-африканские и прочие этносы. Учитывая то, что политический истеблишмент во Франции не смог искоренить эти проблемы, мжно сказать, что "взрыв" может произойти снова.

Второй вопрос - как отреагируют правоохранительные органы? Это более сложный вопрос, который больше связан со спекуляцией. Возможных вариантов два - переждать или подавить. Логика подсказывает, что в такой ситуации второй вариант будет более предпочтителен, однако он несет в себе риски, так как "решительные" действия могут привлечь больше протестующих на улицы, так как симпатизирующие им силы примут такой подход за социальную несправедливость.. В свою очередь, это уменьшит потенциальную " индивидуальную стоимость" участия в протестах, что сделает участие в них более выгодным, чем неучастие, так как при участии протестующие смогут добиться части своих политических/экономических/социальных целей.

Однако, есть и другой вариант, который кажется более реальным, но не менее опасным. Чтобы понять как французские блюстители порядка могут отреагировать на потенциальные протесты во время Олимпиады, стоит рассмотреть их поведение во время предыдущих акций протеста. Во время протестов, которые мы наблюдали в этом году, французская полиция не могла справиться с интенсивностью протестов, несмотря на применение силы со стороны представителей закона. В результате, мы могли заметить постепенное увеличение интенсивности протестов.

Обеспечение безопасности во время Олимпиады является критически важной задачей, думаю, с этим согласятся все. Это необходимо как для местных жителей, по понятным причинам, так и для гостей и спортсменов. В противном случае, возможны очень не приятные инциденты. С уверенностью можно сказать, что мало кому захотелось бы оказаться в ситуации, в которой оказалась азербайджанская делегация во время сожжения флаге на чемпионате по тяжелой атлетике в Ереване.

Учитывая вышеизложенное, вызывает вопросы способность французских правоохранительных органов и политической системы быстро и адекватно реагировать на возникающие протесты. Говоря о политической системе, сложно обойти внимание президента Макрона. Его политический курс видится основным элементом, который увеличил уровень волатильности настроений в стране. Уровень недовольства в стране очень высок и не демонстрирует тенденций к снижению. Учитывая имеющийся уровень неудовлетворенности любое мелкое решение правительства может привести к волнениям и в такой ситуации было бы логичнее, если бы Франция занималась внутренними проблемами, а не принимала бы Олимпиаду.

Внутренняя оппозиция - потенциальная причина атаки во время игр

С другой стороны, местное население тоже не в восторге от от проведения столь крупного спортивного мероприятия во Франции. Согласно последним данным соцопросов, лишь 58% положительно оценивают проведение игр во французской столице в следующем году. За три месяца этот показатель уменьшился на 11%, что является изменением, которое демонстрирует существенные перемены взглядов парижан на вопрос. Справедливости ради, надо отметить, что не так и сложно понять точку зрения французов на необходимость проведения Олимпиады. Спортивные события такого масштаба всегда сопряжены со значительными финансовыми инвестициями. А в случае Олимпиады, финансовая отдача от ее проведения минимальна. Зачастую организаторам не удается даже отбить затраты, вложенные в подготовительной стадии.

Но есть более интересный момент. Вспоминая продвинутую не самым демократичным путем пенсионную реформу, читатель может припомнить то, что Макрон объяснял ее необходимость возросшим давлением пенсионных выплат на госбюджет. В то время глава французского государства пояснял, что этот шаг позволит Франции облегчить экономическое бремя. При всем уважении к олимпийским играм, их статусу и истории, их проведение не является ключевым вопросом повестки и без них можно обойтись. И если ситуация действительно настолько плачевна, то почему правительство готово выделять серьезные суммы на проведение мероприятий, которые не являются необходимыми.

Эти вопросы действительно логичны, и можно понять недовольство французов, которые не видят проведение столь значимого события в числе приоритетов страны. Впрочем, это внутренне политичский и социальный вопрос, которые должны решить французы совместно со своим правительством и было бы не корректно вмешиваться в дела другого социума, со своим уникальным социальным контекстом, политическим подходом и культурой протестов. Скажем лишь то, что многим людям за пределами Франции могло бы показаться, что правительство не выполнило часть своих обязательств перед электоратом и гражданами страны.

Реальность такова, что правительство Франции не смогла обеспечить безопасность своих граждан уже дважды за последний год. Париж должен придумать работающую стратегию, чтобы обеспечить отсутствие какого-либо провокаций.