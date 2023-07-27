Переговоры глав МИД Азербайджана и Ирана

27 июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдуллахианом.

Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе МИД, министры обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной повестки дня, а также постконфликтной ситуации в регионе.

Были обсуждены вопросы, вытекающие из последней встречи, проведенной между сопредседателями Азербайджано-Иранской государственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству, а также был высоко оценен вклад в развитие отношений встреч на высоком уровне и межведомственных контактов в последние месяцы.

В частности, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан с удовлетворением напомнил о своей встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках его визита в Азербайджан для участия в министерском заседании Координационного бюро Движение неприсоединения, которое состоялось в начале июля.

В ходе телефонного разговора было заявлено о важности реализации двусторонних и региональных договоренностей, достигнутых в сфере экономики и транспорта.

Министр Джейхун Байрамов рассказал о шагах, предпринятых Азербайджаном в постконфликтный период. В то же время было отмечено, что недавние заявления о гуманитарной ситуации вокруг Лачинской дороги и в регионе являются не чем иным, как политической манипуляцией. Было подчеркнуто, что армянской стороне необходимо положить конец провокациям в регионе, и на словах и на деле уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Касаясь вопроса исламской солидарности, министр Джейхун Байрамов также отметил, что Азербайджан решительно осуждает недавние неуместные действия против Священного Корана в некоторых скандинавских странах, и важно воздерживаться от таких действий, направленных против религии Ислам.

Также была отмечена важность решения некоторых открытых вопросов в двусторонней повестке дня между Азербайджаном и Ираном.