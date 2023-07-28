МИД Азербайджана жестко ответил Мирзояну

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью прессе 27 июля, помимо выдвижения территориальных претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, выступил с необоснованными спекуляциями, грубо искажающими процесс переговоров и достигнутые соглашения, а также исторические факты.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

"Проведенная армянской стороной на различных международных платформах антиазербайджанская кампания, в том числе риторика, сводящая на нет усилия международных посредников по мирному договору, еще раз доказывает, что Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе", - говорится в комментарии.

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