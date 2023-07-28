Община Западного Азербайджана призвала Францию положить конец политике двойных стандартов

Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление Министерства иностранных дел Франции относительно Лачинской дороги.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в Общине.

"Община Западного Азербайджана осуждает предвзятое заявление Министерства иностранных дел Франции от 27 июля 2023 года относительно Лачинской дороги и призывает Францию уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и не вмешиваться во внутренние дела нашей страны.

Община призывает Францию положить конец политике двойных стандартов, не толковать избирательно нормы и принципы международного права, призвать Армению к диалогу с Общиной и к возвращению западных азербайджанцев на родные земли, в условиях мира и спокойствия", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера МИД Азербайджана решительно отвергло заявление французского министерства.

"Недопустимо, чтобы французская сторона, которая ссылается на обязательства и переговорный процесс в рамках трехстороннего заявления, но не обращает почему-то внимания на присутствие за последние три года вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, продолжение военных провокаций в отношении Азербайджана, незаконную переброску грузов военного назначения и мин в Азербайджан, а также на серьезные нарушения пунктов заявления, такие как воспрепятствование со стороны Армении открытию коммуникаций, ошибочно расценивала установление Азербайджаном пограничного пункта пропуска "Лачин" как нарушение его обязательства.

Ссылающаяся на решение Международного суда ООН французская сторона забыла, что суд своим решением от 6 июля подтвердил полную легитимность пограничного пункта пропуска "Лачин", а призывы Армении ликвидировать этот пункт и вывести пограничников были единогласно отклонены.

Азербайджанская сторона имеет обязанность и полномочия путем применения контроля и прозрачности на границе предотвращать незаконное использование Лачинской дороги и случаи злоупотребления дорогой", - сказали в МИД Азербайджана.